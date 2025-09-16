Procurorul general Florența: România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani

„În ultimii 35 de ani, cu siguranță, un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. Dacă jurist, prudența în această materie lipsește aproape cu desăvârșire. Și este cu certitudine cel mai grav caz înregistrat și monitorizat de către noi în ultima perioadă și în aceste 35 de ani, care are ca obiect o infracțiune contra siguranței naționale”, a afirmat Florența, la Antena3CNN.

Florența a explicat în detaliu conceptul de război hibrid, adesea invocat în spațiul public dar rar clarificat.

„Trebuie să înțelegem că războiul hibrid, spre deosebire prin toate formele lui de manifestare și ați menționat unele dintre ele, spre deosebire de războiul tradițional care este direct perceptibil prin prisma elementelor pe care le produce, rezultatelor fizice pe care le produce, dezastruoase de altfel, războiul hibrid este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insiduos, mult mai perfid și obiectul acestui război îl reprezint înainte de toate creierele oamenilor. Un modul de acționare în formă a unui război hibrid presupune utilizarea, în același timp de cele mai multe ori, unor multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar între cele două state, între atacator și atacat, nu există un conflict declarat și niciunul real. În schimb, prin aceste instrumente puse în practică pe teritoriul statului respectiv, ai capacitatea să influențezi, pe de o parte, opinia publică, să ajungi să creezi și să generezi o stare de nemulțumire, o stare de panică generală, pe care după aceea să o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unor diferitor narrative care să-ți folosească agendei proprii”, a mai spus procurorul Florența.