Pronosticul sumbru al analizei Comisiei Europene după evaluările PISA. Comisia va propune măsuri de sprijin

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, rezultatele elevilor relevă faptul că UE se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15 % pentru fiecare materie.

De asemenea, excelența demonstrată de elevi pare să fie în scădere. În 2025, ponderea elevilor cu cele mai bune performanțe din UE este de 4,8 % la citire, 6,4 % la științe și 6,8 % la matematică, cu mult sub obiectivul UE pentru 2030 de cel puțin 12 % pentru fiecare materie.

Comisia Europeană afirmă că nicio țară din UE nu își atinge obiectivul în ceea ce privește citirea sau științele și doar două țări din UE își ating obiectivul la matematică.

Inechități majore

Ba mai mult, potrivit analizei UE, există provocări majore în materie de echitate. Elevii defavorizați sunt de aproximativ patru ori mai predispuși să aibă rezultate slabe în domeniul științelor decât elevii care se află într-o situație favorizantă, în timp ce elevii cu o situație favorizantă sunt de aproximativ opt ori mai predispuși să fie cei mai performanți.

Vicepreședinta executivă pentru drepturi sociale la CE, Roxana Mînzatu, a declarat că profesorii merită să aibă timpul, pregătirea și resursele necesare pentru a-i învăța pe elevi.

„ Ei (n.r. – profesorii) merită să dispună de timpul, de pregătirea și de resursele necesare pentru a realiza această muncă vitală. Viitorul nostru pachet privind educația va ajuta țările să sprijine profesorii, să consolideze competențele de bază și să pregătească educația pentru era IA. Fiecare tânăr ar trebui să iasă din școală cu abilitățile și cu încrederea necesare pentru a-și modela propriul viitor”, a transmis Roxana Mînzatu.

Analiza vine înainte de publicarea în acest an a pachetului privind educația, prin care Comisia intenționează să propună măsuri de sprijinire a statelor membre pentru a inversa această tendință și pentru a le susține să adapteze educația la exigențele viitorului în această eră a inteligenței artificiale.