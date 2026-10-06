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Propagandistul lui Putin amenință Germania: de data asta nu vom mai defila prin Berlin, praful radioactiv este dăunător pentru cizme

Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut propagandist al președintelui rus Vladimir Putin, a lansat amenințări grave la adresa cancelarului german și a Germaniei. Printre altele, el a spus că Rusia va transforma Germania într-un deșert radioactiv.
Propagandistul lui Putin amenință Germania: de data asta nu vom mai defila prin Berlin, praful radioactiv este dăunător pentru cizme
Petru Mazilu
06 oct. 2026, 17:48, Politic
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În direct la emisiunea pe care o realizează, propagandistul rus l-a numit pe cancelarul german Friedrich Merz „ o bucată de rahat”, potrivit Nexta.

„Ascultă, Merz. De la cine și pentru ce ceri?”, a explodat propagandistul în direct la televiziune, reacționând la apelul cancelarului german de a opri operațiunile militare și de a trece la negocieri.

Lucrurile nu s-au oprit doar la insulte. Vladimir Soloviov a amenințat Germania cu transformarea într-un deșert radioactiv.

„Oare germanii sunt masochiști? Le place să vadă ruși marșăluind prin Berlin? V-am avertizat: de data aceasta nu vom mai defila, pentru că praful radioactiv este dăunător pentru cizme”, a spus Soloviov.

De asemenea, el a prezis Germaniei soarta Cartaginei.

Cine este propagandistul Soloviov

Vladimir Soloviov este cel mai cunoscut propagandist al lui Putin fiind considerat purtător de cuvânt neoficial al Kremlinului. El găzduiește emisiuni de maximă audiență la postul public de televiziune Rusia-1. De asemenea, deține postul de radio și rețeaua online Solovyov Live.

Soloviov a devenit cunoscut în întreaga lume pentru retorica sa extrem de agresivă și ultranaționalistă. În timpul războiului, el a promovat intens dezinformarea, a justificat crimele de război ale rușilor și a amenințat frecvent cu atacuri militare sau nucleare statele NATO, inclusiv România, Polonia și Germania.

Recent, a lansat atacuri verbale dure la adresa unor lideri europeni și a promovat măsuri radicale precum desființarea Germaniei unificate și refacerea RDG-ului.

Din cauza deselor incitări la violență, canalul său de YouTube a fost blocat. Totodată, el a fost inclus pe listele de sancțiuni internaționale ale UE, SUA și Regatului Unit. Printre altele, vilele sale din Italia de pe malul Lacului Como au fost puse sub sechestru de autorități.

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