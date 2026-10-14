PSD a validat lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu. Cine intră în noul Executiv și ce ministere vor conduce

Decizia a fost luată în cadrul ședinței conducerii partidului, desfășurată la Vila Lac, în care social-democrații au hotărât să intre la guvernare.

Potrivit surselor Mediafax, PSD ar urma să dețină 11 portofolii în viitorul Executiv, inclusiv ministere importante precum Afacerile Interne, Justiția, Transporturile, Sănătatea și Apărarea.

Lista celor 11 miniștri PSD, validată prin vot

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii – Florin Manole

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa

Ministrul Mediului – Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării – Ștefan Radu Oprea

PSD cere indexări și eliminarea CASS pentru mame și veterani

Pe lângă lista miniștrilor, conducerea PSD a votat și un set de solicitări care urmează să fie prezentate premierului desemnat Luca Niculescu.

Potrivit informațiilor Mediafax, printre măsurile cerute de social-democrați se numără indexări și eliminarea obligației de plată a CASS pentru mai multe categorii de beneficiari, inclusiv mamele și veteranii.

Solicitările privesc inclusiv modificarea unor măsuri fiscale și sociale care au generat controverse în perioada precedentă.

Lista completă a revendicărilor, categoriile exacte vizate și impactul bugetar al măsurilor nu au fost încă prezentate public.

Propunerile aprobate de PSD urmează să fie negociate cu premierul desemnat, în contextul definitivării programului de guvernare.