PSD a validat lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu. Cine intră în noul Executiv și ce ministere vor conduce

Decizia a fost luată în cadrul ședinței conducerii partidului, desfășurată la Vila Lac, în care social-democrații au hotărât să intre la guvernare.
Potrivit surselor Mediafax, PSD ar urma să dețină 11 portofolii în viitorul Executiv, inclusiv ministere importante precum Afacerile Interne, Justiția, Transporturile, Sănătatea și Apărarea.
Pe lângă lista miniștrilor, conducerea PSD a votat și un set de solicitări care urmează să fie prezentate premierului desemnat Luca Niculescu.
Potrivit informațiilor Mediafax, printre măsurile cerute de social-democrați se numără indexări și eliminarea obligației de plată a CASS pentru mai multe categorii de beneficiari, inclusiv mamele și veteranii.
Solicitările privesc inclusiv modificarea unor măsuri fiscale și sociale care au generat controverse în perioada precedentă.
Lista completă a revendicărilor, categoriile exacte vizate și impactul bugetar al măsurilor nu au fost încă prezentate public.
Propunerile aprobate de PSD urmează să fie negociate cu premierul desemnat, în contextul definitivării programului de guvernare.