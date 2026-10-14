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PSD a validat lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu. Cine intră în noul Executiv și ce ministere vor conduce

PSD a decis miercuri să intre la guvernare și a validat, prin vot, lista celor 11 miniștri care ar urma să facă parte din Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice.
PSD a validat lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu. Cine intră în noul Executiv și ce ministere vor conduce
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 17:53, Politic
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Decizia a fost luată în cadrul ședinței conducerii partidului, desfășurată la Vila Lac, în care social-democrații au hotărât să intre la guvernare.

Potrivit surselor Mediafax, PSD ar urma să dețină 11 portofolii în viitorul Executiv, inclusiv ministere importante precum Afacerile Interne, Justiția, Transporturile, Sănătatea și Apărarea.

Lista celor 11 miniștri PSD, validată prin vot

  • Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
  • Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
  • Ministrul Muncii – Florin Manole
  • Ministrul Economiei – Daniel Zamfir
  • Ministrul Justiției – Radu Marinescu
  • Ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica
  • Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa
  • Ministrul Mediului – Natalia Intotero
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu
  • Ministrul Apărării – Ștefan Radu Oprea

PSD cere indexări și eliminarea CASS pentru mame și veterani

Pe lângă lista miniștrilor, conducerea PSD a votat și un set de solicitări care urmează să fie prezentate premierului desemnat Luca Niculescu.

Potrivit informațiilor Mediafax, printre măsurile cerute de social-democrați se numără indexări și eliminarea obligației de plată a CASS pentru mai multe categorii de beneficiari, inclusiv mamele și veteranii.

Solicitările privesc inclusiv modificarea unor măsuri fiscale și sociale care au generat controverse în perioada precedentă.

Lista completă a revendicărilor, categoriile exacte vizate și impactul bugetar al măsurilor nu au fost încă prezentate public.

Propunerile aprobate de PSD urmează să fie negociate cu premierul desemnat, în contextul definitivării programului de guvernare.

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