PSD amenință cu plângeri penale după ce România a pierdut procesul cu Pfizer

Social-democratul spune că suma de 600 de milioane de euro este aproximativ egală cu cu întregul pachet de solidaritate, „pentru care ne-am zbătut noi cei de la PSD să-l avem parte a bugetului”.

„Nu știu, eu o să vorbesc cu colegii mei, mie mi se pare că nu putem să lăsăm să treacă așa ușor pe lângă noi acest subiect. 600 de milioane de euro reprezintă foarte mulți bani, reprezintă, așa cum am spus, exact sumele pe care noi le-am direcționat prin buget către persoanele cu nevoi speciale, către pensionarii cu pensii mici. Și, la urmă, când cumperi vaccinuri pentru o populație de 3-4 ori mai mare decât populația României, s-ar putea ca cineva să trebuiască să dea cu subsemnatul”, a spus Grindeanu.

Plângeri penale

El spune că nu a făcut în viața lui vreo plângele penală, „dar cred că acum e cazul să studiem acest aspect pentru că cineva trebuie să plătească”.

Întrebat despre cine este vorba el a răspuns: „Cei care au făcut aceste comenzi. De exemplu, am un nume în cap, cum Vlad Voiculescu. Vă spune ceva? Vă spune ceva, doamna ministru Mihăilă? Sigur, sunt oameni tineri frumoși și liberi, sunt tineri frumoși și liberi, care vin, ce să vezi, din altă parte a eșichierului politic, doar că sunt cei care au decis aceste lucruri, pe spatele românilor. Eu, dacă vor fi nevinovați, asta e o treabă pe care vor trebui să o dovedească. Eu cred că sunt vinovați”.

„Se pot găsi soluții”

Întrebat de asemenea dacă Alexandru Rafila trebuia să participe la renegocierea contractului cu Pfizer în 2023, liderul Psd a spus: „Eu îi dau dreptate lui Sandu Rafila că n-a făcut acea comandă când pandemia era terminată și nu mai avea nimeni nevoie de milioane de vaccinuri. A făcut bine că nu le-a comandat”.

Sorin Grindeanu spune că încă „se pot găsi soluții, unele dintre ele, cred eu, bune pentru români”: „Există și alte tipuri de medicamente pe care le produce această companie.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.