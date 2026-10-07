PSD intră în jocul negocierilor pentru Guvern. Claudiu Manda spune ce condiție trebuie să îndeplinească Luca Niculescu

Manda: Premierul desemnat are șansa să arate ce fel de Guvern vrea

Claudiu Manda susține că Luca Niculescu trebuie să arate, prin programul de guvernare, dacă intenționează să schimbe direcția actuală.

„Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție”, a transmis secretarul general al PSD, miercuri, pe Facebook.

Acesta susține că România nu își mai permite „încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții”, după o perioadă de cinci luni în care, potrivit lui, soluțiile pentru formarea unei majorități stabile au fost blocate.

Critici la adresa PNL și USR

Manda critică PNL și USR pentru condițiile puse deja în discuțiile privind viitorul Executiv, în condițiile în care programul de guvernare nu a fost încă prezentat.

„Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze”, afirmă liderul PSD.

Acesta acuză cele două partide că „la împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie”.

PSD vrea „o politică economică nouă”

Secretarul general al PSD spune că partidul așteaptă să vadă ce măsuri va propune Luca Niculescu pentru economie, investiții și pentru corectarea efectelor politicilor din ultimele luni.

„Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni”, afirmă Manda.

Potrivit acestuia, PSD are deja pregătit propriul program de guvernare, axat pe măsuri de relansare economică.

„PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase”, a conchis secretarul general al PSD.