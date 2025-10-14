PSD respinge amendamentele la Legea RCA care afectează drepturile asiguraților

Deputații PSD au precizat că nu vor susține amendamentele depuse la Legea RCA care ar oferi asigurătorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate.

„Considerăm că orice intervenție legislativă în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor”, potrivit unui comunicat de presă.

Partidul susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european prin Directiva 2021/2118/CE, însă avertizează că acest proces nu trebuie folosit „pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asigurătorii în dauna asiguraților”.

„PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate. Susținem principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate”, conform sursei citată.

COTAR a transmis că, potrivit unui proiect de modificare a Legii RCA toate drepturile șoferilor păgubiți s-ar muta în favoarea companiilor de asigurări.