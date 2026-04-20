Radu Miruță acuză PSD de „șantaj politic” și spune că USR este pregătit pentru alegeri anticipate

„Momentul adevărului nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea”, a transmis luni Radu Miruță, acuzând că PSD încearcă să se delimiteze de deciziile guvernării, deși a fost parte a acestora.

Reformele invocate de ministru

Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul Economiei spune că a găsit „ani de inerție împachetați în două cuvinte: «nu se poate»” la preluarea mandatului. El susține însă că, în ultimele luni, au fost luate decizii concrete, inclusiv în privința unor proiecte industriale și a recuperării unor active ale statului.

În acest sens, Miruță enumeră o serie de măsuri pe care le consideră relevante: „De la lucruri aparent mărunte, până la decizii strategice, cum ar fi fabrica de pulberi de la Făgăraș, programe de înzestrare a Armatei Române prin SAFE, cu producție în România, recuperarea unor active ale statului”.

De asemenea, afirmă că au fost sesizate instituțiile competente în cazul „celor care au tratat bunurile publice ca pe proprietăți personale”.

Miruță: Toate deciziile, luate cu acordul PSD

În același mesaj, Miruță le cere reprezentanților Partidului Social Democrat să își asume responsabilitatea pentru situația financiară a țării: „ Dacă vorbiți despre «momentul adevărului», spuneți și că în ultimele luni nu ați venit cu nicio soluție reală pentru criza bugetară creată tot de voi”.

El afirmă că, în cadrul coaliției, toate deciziile guvernului au fost luate cu acordul Partidului Social Democrat: „Toate deciziile Guvernului Bolojan au fost luate cu acordul PSD în coaliție. Nu poți fi ziua la guvernare și seara în opoziție la televizor și pe rețelele sociale”.

PSD, acuzat de blocarea reformelor

„Oamenii politici maturi își asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă și niciun alt plan”, mai spune ministrul.

„Dacă tot invocați acest „moment”, spuneți (…) de ce industrii întregi au fost ținute pe loc, de ce funcțiile au devenit recompense politice și nu responsabilități, de ce performanța a fost înlocuită cu loialitatea”, a scris Miruță, formulând alte critici la adresa PSD.

USR, pregătit de alegeri anticipate

Ministrul USR a declarat că partidul său este pregătit pentru scenariul alegerilor anticipate, dacă PSD își retrage miniștrii din guvern.

„Noi la USR suntem pregătiți să mergem și în alegeri anticipate”, afirmă Miruță, subliniind că renunțarea la reforme „ar fi un abandon”.

„Curățenia doare, dar stagnarea costă”

Ministrul mai susține că măsurile adoptate de Guvern sunt dificile, dar necesare: „Reconstrucția nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile. Curățenia doare. Dar stagnarea costă și mai mult”.

„Adevăratul moment al adevărului nu separă partide. Separă oamenii serioși de cei care doar joacă roluri”, a transmis Radu Miruță.

Miruță: Fără PSD, reformele ar fi mai greu de aplicat

Oficialul recunoaște că retragerea PSD din Guvern ar complica implementarea reformelor: „Am tăiat privilegii și-am înlocuit obișnuita răsplată politică cu performanța. Cum vom face asta fără suport parlamentar în caz că PSD își va retrage miniștrii? Mai greu, dar nu a fost ușor nici în ultimele luni”.