Rafila: Statul român poate construi infrastructură medicală modernă

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a participat la inaugurarea unuia dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România, la Spitalului Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, din Iași, spital cu competențe regionale ce deservește toată zona Moldovei.

„Această investiție marchează o continuitate firească în procesul de retehnologizare, început în anul 2022 , prin proiecte majore care au vizat modernizarea completă a infrastructurii medicale. Aş menționa aici achiziția sistemului Gamma knife, cel mai performant din România, aparatură de imagistică, mobilier, investiții care însumează peste 80 de milioane de lei investiții de la Ministerul Sănătății, în ultimii trei ani”, a transmis pe Facebook Alexandru Rafila.

Social-democratul Rafila consideră că spitalul, care are competențe regionale și deservește întreaga Moldovă, reușește astăzi să trateze patologii care altădată păreau imposibil de rezolvat, de la intervenții oncologice, la tratamentul malformațiilor și accidentelor vasculare cerebrale.

Fostul ministru al Sănătății a avut cuvinte de apreciere și la adresa personalului medical.

„Rezultatele remarcabile sunt posibile datorită unui colectiv de medici dedicați, competenți și vizionari. Așa se construiește un sistem de sănătate solid, prin dezvoltarea centrelor regionale de excelență și prin formarea tinerilor specialiști ”, a spus Alexandru Rafila.

El a mai afirmat că Iașul, recunoscut ca mare centru universitar medical, are misiunea și capacitatea de a oferi servicii medicale de cea mai înaltă calitate și de a deveni un model pentru întreaga țară.

Exemplul de la Iași arată, spune Rafila că performanța în sănătate este posibilă, că statul român poate construi infrastructură medicală modernă și că profesionalismul medicilor noștri merită sprijinit prin investiții constante și previzibile.