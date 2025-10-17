Alexandru Rafila anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași

„Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, cel mai important proiect de infrastructură medicală din regiunea Moldovei.

După finalizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de amenajare a terenului realizate in ultinii 3 ani, intrăm acum în etapa de construcție efectivă a spitalul de urgență care va deservi întreaga Moldovă și va oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate”, a notat fostul ministru, vineri, pe Facebook.

„Ca fost ministru al Sănătății, am sprijinit constant acest proiect strategic, care reprezintă un pas esențial în modernizarea sistemului public de sănătate și în reducerea inegalităților regionale privind accesul la servicii medicale”, a continuat acesta.

Fostul ministru a amintit că, începând cu 2021, au fost finalizate proiectele tehnice pentru cele trei spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova. „În acest an demarează execuția construcției la Craiova şi în curând, după semnarea contractului, la Iași!”, a adăugat Rafila.