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Război în toată regula între Arabia Saudită și Houthi. 100 de avioane de luptă au atacat pozițiile din Yemen

Un război în toată regula a izbucnit între Arabia Saudită și Houthi. 100 de avioane de luptă au atacat luni pozițiile grupării rebele din Yemen. Anterior, părțile au lansat atacuri cu rachete și drone.
Război în toată regula între Arabia Saudită și Houthi. 100 de avioane de luptă au atacat pozițiile din Yemen
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
05 oct. 2026, 12:57, Politic
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Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că luni, 100 de avioane de luptă au participat la operațiuni împotriva rebelilor Houthi din Yemen. Acestea sprijină armata guvernului yemenit, recunoscut în plan internațional. Autoritățile din Yemen luptă cu gruparea rebelă Houthi, susținută de Iran, care a ocupat o parte importantă  a țării.

Luni, Rashad al-Alimi, iderul guvernului yemenit a anunțat lansarea operațiunii „Zori Noi pentru Yemen”. El a afirmat că țara va evolua către „o nouă eră” cu sprijinul aliaților săi.

Tot luni, forțele guvernamentale yemenite au transmis că au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Informația a fost contrazisă de rebeli. Sky News Arabia citează surse yemenite și afirmă că rebelii Houthi neagă că forțele guvernamentale ar fi înregistrat vreun progres în zona Bab el-Mandeb.

De ce este importantă Strâmtoarea Bab el-Mandeb de lângă Yemen

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este una dintre cele mai importante rute maritime din lume.Aceasta se află în apropierea Yemenului, separă Africa de Peninsula Arabică și face legătura între Oceanul Indian și Marea Roșie. Prin strâmtoare trec vapoarele care se îndreaptă către sau vin din Canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate coridoare comerciale din întreaga lume.

Atacurile aeriene și o ofensivă terestră neașteptată ale rebelilor Houthi au transformat Marea Roșie și Strâmtoarea Bab el-Mandeb în zone de mare risc.

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