Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 39. IRGC declară că amenințările „delirante” ale lui Trump sunt „nefondate” / Mojtaba Khamenei: Eliminarea liderilor de rang înalt nu va descuraja luptătorii iranieni

Ministrul iranian îndeamnă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul centralelor electrice, pe fondul amenințărilor lui Trump

Ministrul adjunct al tineretului și sportului din Iran a îndemnat tinerii să formeze un „lanț uman” în jurul centralelor electrice ale țării, în urma amenințărilor președintelui Donald Trump că SUA vor bombarda infrastructura publică a Iranului dacă nu redeschide Strâmtoarea Hormuz.

„Îi invit pe toți tinerii, personalitățile culturale și artistice, sportivii și campionii la campania națională «Lanțul uman al tineretului iranian pentru un mâine luminos»”, a scris Alireza Rahimi pe X.

„Mâine, marți, la ora 14:00, lângă centralele electrice din întreaga țară, cu toate convingerile și gusturile, vom sta mână în mână pentru a spune: Atacarea infrastructurii publice este o crimă de război.”

IRGC declară că amenințările „delirante” ale lui Trump sunt „nefondate”

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump de a arunca țara în aer sunt „nefondate” și a promis că va continua luptele, scrie CNN.

Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al sediului central Khatam al-Anbiya al IRGC, a declarat că „retorica grosolană, aroganța și amenințările nefondate ale președintelui american delirant, care decurg din impasul cu care se confruntă și care vizează justificarea înfrângerilor repetate ale armatei americane” nu vor împiedica Iranul să lupte.

„Dacă atacurile asupra țintelor non-civile se vor repeta, răspunsul nostru de represalii va fi dus la o intensitate mult mai mare și la o scară mult mai largă”, a declarat el într-o declarație difuzată de presa de stat marți.

Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ataca centrale electrice, poduri și alte infrastructuri din Iran dacă Teheranul nu reușește să încheie un acord sau să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, o arteră petrolieră critică.

Într-o conferință de presă de luni, el a declarat că Iranul ar putea fi „eliminat” într-o singură noapte și a spus că acest lucru „s-ar putea” întâmpla marți seara. Anterior, el spusese că Iranul are timp până marți, la ora 20:00 (ora locală), pentru a încheia un acord.

Salvatorii caută printre dărâmături după atacul asupra unei zone rezidențiale din Teheran: Semiluna Roșie Iraniană

Un videoclip postat de Semiluna Roșie Iraniană arată lucrători de salvare într-o zonă rezidențială din Teheran, despre care organizația spune că a fost vizată de un atac aerian marți dimineață.

Autoritățile căutau printre dărâmăturile clădirilor prăbușite și avariate. Semiluna Roșie nu a dezvăluit locația exactă a atacului, scrie CNN.

Anterior, Forțele de Apărare Israeliene au declarat că au efectuat un val de atacuri aeriene care vizau Teheranul și alte părți ale Iranului.

Asasinarea comandanților de rang înalt nu îi va descuraja pe luptătorii iranieni, declară Liderul Suprem al Iranului

Liderul Suprem, Mojtaba Khamenei, a declarat că forțele iraniene nu sunt descurajate de asasinarea comandanților, în urma uciderii principalului spion al gărzilor revoluționare, generalul-maior Majid Khademi, luni dimineață.

Khademi „a petrecut decenii în serviciu tăcut și devotat în domeniile securității, informațiilor și apărării”, a declarat Khamenei, luni.

„Cu toate acestea, rândurile neîntrerupte ale combatanților și luptătorilor de pe calea adevărului în Iranul islamic, împreună cu Forțele Armate care se sacrifică, formează un front atât de impunător, adânc înrădăcinat, încât terorismul și criminalitatea nici măcar nu le pot frânge hotărârea pentru idealurile jihadiste”, a spus el.

Comentariile lui Khamenei au fost făcute într-o declarație scrisă. El nu a mai fost văzut în public de când i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, care a fost asasinat la începutul războiului.

Israelul a vizat zeci de înalți oficiali politici și militari din Iran de la începutul conflictului la sfârșitul lunii februarie.

Asasinarea lui Khademi a fost confirmată atât de Teheran, cât și de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a declarat că acesta este „direct responsabil” pentru moartea civililor israelieni „și una dintre cele mai importante trei figuri” din gărzile revoluționare (IRGC).

Tot luni, armata israeliană a declarat că forțele sale aeriene l-au „eliminat” pe Asghar Bagheri, comandantul Unității de Operațiuni Speciale a Forței Quds a IRGC din 2019. Teheranul nu a comentat această afirmație.