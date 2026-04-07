Dezvăluire: mai mulți comandanți americani ar putea refuza ordinul lui Trump privind distrugerea Iranului

Un general american în retragere susține că mai mulți comandanții militari se pregătesc să nu respecte ordinele lui Donald Trump privind distrugerea infrastructurii civile a Iranului, anunță Express. Comandanții consideră că ordinele sunt ilegale, a declarat Mark Hertling luni seara în cadrul podcastului Deadline: White House.

„Ești în primul rând loial Constituției. Ești, de asemenea, loial superiorilor tăi dacă dau… ordine legale. Dacă încep să dea ordine ilegale, găsești o modalitate de a-i respinge și de a te asigura că își ajustează abordarea. Dar ești, de asemenea, loial soldaților care se află sub comanda ta”, a explicat generalul în retragere.

Hertling a explicat cum ar putea comandanții să nu respecte ordinele lui Trump. Amenințările lui Trump privind infrastructura civilă a Iranului contravin unei prevederi a Convenției de la Geneva semnată și de SUA.

„Își vor spune: «Nu pot respecta un ordin ilegal, nu pot ordona lucruri pe care știu că sunt absolut greșite.»”, a precizat generalul în retragere.

Președintele Donald Trump a emis un ultimatum dur Teheranului: dacă iraninenii nu redeschid Strâmtoarea Hormuz până marți seara ei se vor confrunta cu distrugerea podurilor și centralelor electrice ale țării.

„Adică demolarea completă. Nu vor avea poduri, nu vor avea centrale electrice”, a spus Trump avertizând că atacurile vor reduce Iranul la „epoca de piatră”.