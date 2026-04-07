Ultimatumul lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz se apropie. Iranul nu dă semne că ar fi de acord

Noua rundă de atacuri împotriva Iranului va fi devastatoare. Acestea vor începe marți la ora 20:00, ora Washingtonului (n.r. – miercuri, 3:00, ora României), potrivit BBC. În patru ore, fiecare pod și centrală electrică din țară vor fi „decimate”. „Foarte puține lucruri sunt interzise”, a declarat Trump luni.

Pentru a evita acest destin, potrivit președintelui, Iranul trebuie să încheie un acord „acceptabil pentru mine”. O componentă a acordului ar trebui să includă „circulația liberă a petrolului” prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump ar putea prelungi termenul limită

Pe măsură ce ultimele ore se scurg, nu există prea multe indicii că Iranul ar fi gata să accepte ultimatumul lui Trump. Aceștia au respins un armistițiu temporar și au emis propria listă de cereri, pe care un oficial american a descris-o ca fiind „maximalistă”.

Acest lucru îl plasează pe președintele american într-o poziție delicată. Dacă nu se ajunge la un acord, Trump ar putea prelungi termenul limită – pentru a patra oară în ultimele trei săptămâni.

Însă a da înapoi după amenințări atât de detaliate, presărate cu injurii și avertismente sumbre, i-ar putea submina credibilitatea pe măsură ce războiul continuă.

Este posibil ca Iranul, și restul lumii, să concluzioneze că, în ciuda puterii militare și a abilităților tactice ale Americii – demonstrate cu ușurință în operațiunea complexă de weekend pentru salvarea a doi piloți doborâți adânc în Iran – aceasta nu negociază dintr-o poziție clară de forță.

„Sunt înfrânți din punct de vedere militar”

„Am câștigat”, a insistat Trump în timpul conferinței de presă de luni după-amiază. „Sunt înfrânți din punct de vedere militar. Singurul lucru pe care îl au este mentalitatea: «Oh, o să aruncăm câteva mine în apă»”.

Această „mentalitate” – capacitatea de a descuraja petrolierele să tranziteze Strâmtoarea Ormuz cu ajutorul dronelor, rachetelor și minelor – ar putea fi un atu iranian mai puternic decât a fost dispusă SUA să recunoască.

În timpul conferinței de presă de luni, Trump s-a minunat de precizia militară americană demonstrată în raidul aerian „Midnight Hammer” de anul trecut asupra siturilor nucleare iraniene, capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie și misiunea de salvare de la sfârșitul acestei săptămâni.

El și echipa sa de securitate națională au sărbătorit această ultimă acțiune – care a inclus coordonarea a sute de aeronave și personal militar de elită, precum și utilizarea de manevre de diversiune și de tehnologie de ultimă generație.

Dar efortul, deși remarcabil, a avut scopul de a evita ceea ce secretarul apărării Pete Hegseth a recunoscut că era o „potențială tragedie”.

Chiar dacă acea tragedie a fost evitată, salvarea triumfală a subliniat riscul cu care se confruntă încă forțele americane în Iran. Iar președintele s-ar putea să învețe că puterea militară americană are limitele sale.

„Putem să-i bombardăm până la epuizare”, a spus el. „Putem să-i dăm peste cap. Dar pentru a închide strâmtoarea, este suficient un singur terorist”.

„Le va lua 20 de ani să-și reconstruiască țara”

Cealaltă opțiune este ca Trump să-și pună în aplicare amenințările. De mai multe ori luni, el a spus că aceasta era o cale pe care nu dorea să o urmeze.

Deși Trump a afirmat că poporul iranian era dispus să suporte campania militară americană în curs – și, de fapt, a salutat bombele care cădeau asupra orașelor lor –, el a recunoscut, de asemenea, că orice ar distruge SUA acum ar trebui în cele din urmă reconstruit și că SUA ar putea contribui în final la acest efort de reconstrucție.

„Vreau să le distrug infrastructura? Nu”, a spus el. „În acest moment, dacă plecăm astăzi, le va lua 20 de ani să-și reconstruiască țara”.

El a adăugat că, dacă și-ar pune în aplicare amenințările cu bombardamentele, efortul de reconstrucție ar dura un secol.

Nu este chiar „epoca de piatră” la care a avertizat că Iranul va fi redus, dar o criză umanitară care ar urma – inclusiv impactul regional al represaliilor „zdrobitoare” pe care Iranul le-a promis – ar putea fi devastatoare.

„Ne afundăm tot mai adânc”: iranienii se pregătesc pentru lovituri asupra infrastructurii pe măsură ce se apropie termenul limită al lui Trump

Chiar și în acest moment târziu, însă, Trump continuă să nutrească speranța unei soluții.

„Avem un partener activ și dispus să colaboreze de cealaltă parte”, a spus el. „Ei ar dori să poată ajunge la un acord. Nu pot spune mai mult de atât”.

Având în vedere miza atât de mare, opacitatea președintelui este remarcabilă. El are un plan – „fiecare detaliu a fost gândit de noi toți”, a spus el luni – dar nu îl va divulga.

Ar putea fi un indiciu că, în culise, negocierile sunt mai avansate decât s-a recunoscut public. Sau ar putea fi o combinație de bluf și gândire optimistă.

„Au timp până mâine”, a spus Trump. „Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că negociază cu bună-credință. Presupun că vom afla”.