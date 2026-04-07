Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe

Donald Trump a vorbit cu astronauții aflați la bordul navei spațiale Orion, după ce aceștia au efectuat survolul lunar, în timpul căruia au călătorit la cea mai mare distanță de Pământ.
Sursa: NASA/James Blair
Alexandra-Valentina Dumitru
07 apr. 2026, 06:12, Știri externe

Trump le-a spus astronauților că au „inspirat întreaga lume”, potrivit SkyNews.

„Astăzi ați scris istorie și ați făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră”, a spus Trump.

„Ați inspirat cu adevărat întreaga lume. Avem multe lucruri de care să fim mândri în ultima vreme, dar nimic nu se compară cu ceea ce faceți voi, înconjurând Luna pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol și doborând recordul absolut pentru cea mai mare distanță față de planeta Pământ”.

Președintele SUA i-a numit pe astronauți „pionieri ai zilelor noastre” și i-a felicitat pentru „o călătorie incredibilă printre stele”.

El a spus, de asemenea, că speră să stabilească o prezență permanentă pe Lună, adăugând că așteaptă cu nerăbdare viitoarele misiuni pe Marte.

Trump a întrebat echipajul: „Care este partea cea mai de neuitat a acestei zile cu adevărat istorice?”

Reid Wiseman a răspuns: „Am văzut peisaje pe care niciun om nu le-a văzut vreodată, nici măcar cei din misiunea Apollo, și asta a fost uimitor pentru noi”. El a adăugat că apelul președintelui a fost „cu siguranță foarte special pentru noi toți”.

Președintele SUA a încheiat promițând că îi va primi la Casa Albă odată ce se vor întoarce din misiune. El a spus că le va cere autografe, ceva ce „nu cere de obicei”, adăugând „dar voi meritați asta”.

„Vă voi saluta cu mândrie”, a spus Trump, înainte de a adăuga „Ne vedem la Biroul Oval”.

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Amendă de 15.000 lei pentru toți românii care stau la curte și comit această neglijență, crezând că nu îi vede nimeni
Gandul
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
Libertatea
Povestea unei tinere cu peste 40 de alergii: cum i-a schimbat viața un tratament pentru astm. „Este prima dată când mănânc un măr după 10 ani”
CSID
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor