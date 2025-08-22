Reprezentanții Camerei de Comerț Americane s-au întâlnit cu ministrul de Externe. Care a fost agenda discuțiilor

Oana Țoiu și reprezentanții americani ai Camerei de Comerț au vorbit despre identificarea de noi proiecte de investiții și cooperare comercială între cele două țări, despre eforturile comune pentru aderarea României la OCDE, precum și despre organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România–SUA.

„Le-am transmis aprecierea mea pentru contribuția mediului de afaceri la promovarea României ca partener de încredere și destinație atractivă pentru investiții. Am mulțumit pentru sprijinul pentru includerea României în programul Visa Waiver și am primit asigurarea că AmCham va continua să colaboreze cu MAE pentru a susține aceste obiective și a consolida imaginea României în Statele Unite”, a transmis pe Facebook, ministrul de Externe.

Oana Țoiu a mai precizat că dialogul constant dintre sectorul public și cel privat este cheia pentru ca România să valorifice mai bine oportunitățile economice și să joace un rol important în regiune, inclusiv prin sprijinul acordat integrării europene a vecinilor noștri.