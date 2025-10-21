Rodeanu: Legea pregătirii populației pentru apărare este un răspuns la realitatea pe care o trăim. România trebuie să fie pregătită

Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, liderul deputaților USR, afirmă că adoptarea legii privind pregătirea populației pentru apărare reprezintă „un răspuns la realitatea pe care o trăim” și un pas concret pentru consolidarea capacității defensive a României.

Actul normativ, adoptat recent de comisie, introduce pentru prima dată conceptul de „militar voluntar în termen” — un program bazat pe alegere, nu pe obligație, care permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze o perioadă de pregătire militară de până la patru luni.

„Tinerii vor învăța lucruri practice, vor lucra în echipă și vor înțelege ce înseamnă disciplina, încrederea și formarea militară. Este un program de antrenare, dar și de recrutare, pentru că mulți se vor putea angaja ca militari profesioniști după această etapă”, a declarat Bogdan Rodeanu.

Pe durata instruirii, participanții vor beneficia de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și o soldă lunară, iar la final vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute.

Rodeanu a subliniat că legea vine într-un context geopolitic complicat, marcat de riscuri și instabilitate la granițele Europei. „Trebuie să ne pregătim pentru a evita amenințările la adresa României și a lumii civilizate. Construim o rezervă solidă și o armată tot mai bine pregătită pentru parteneriatul din cadrul Alianței NATO și al Uniunii Europene”, a afirmat deputatul.

„România trebuie să rămână puternică, sigură și capabilă să-și apere valorile. Iar această lege este unul dintre pașii concreți în această direcție”, a adăugat Bogdan Rodeanu.