România ar putea semna alături de Kazahstan un Memorandum de înțelegere în sectorul agricol

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că România este deschisă parteneriatelor internaționale în agricultură, în contextul vizitei la Ministerul Agriculturii a ambasadorului Republicii Kazahstan în România, Excelența Sa Ali Yerlik. România ar putea semna, alături de Kazahstan un memorandum de înțelegere
Sursă foto: Facebook / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
13 ian. 2026, 13:50, Politic

România este deschisă consolidării parteneriatelor internaționale în agricultură, iar cooperarea cu Republica Kazahstan oferă oportunități concrete pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar și pentru schimbul de expertiză”, a declarat ministrul agriculturii, Florin Barbu, potrivit comunicatului publicat, marți, de Ministerul Agriculturii pe Facebook. 

Discuțiile s-au concentrat pe stadiul actual din sectorul agricol și agroalimentar, dar și a consolidării acesteia. Au fost analizate noi posibilități de dezvoltare, bazate pe domeniile comune de interes, atât ale României, cât și ale Republicii Kazahstan, potrivit sursei citate.

România și Kazahstan ar putea semna un Memorandum de înțelegere

Cei doi oficiali au purtat și discuții cu privire la posibila semnare a unui Memorandum de înțelegere în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii din România și omologii din Kazahstan.

Documentul urmează să fie definitivat în vizita de lucru la Astana a Ministrului Agriculturii, care ar putea avea loc în acest an. 

Memorandumul vizează dezvoltarea cooperării în domenii precum producția vegetală și animală, mecanizarea agriculturii, industria alimentară, dezvoltarea rurală, sectorul irigațiilor, serviciile de consultanță agricolă și cercetarea științifică, potrivit sursei citate. 

Kazahstan este un partener strategic al României în Asia Centrală, relația bilaterală fiind susținută inclusiv prin participarea la misiuni economice și agricole și prin schimburi de bune practici, un exemplu în acest sens fiind domeniul cercetării agricole și cooperarea între universitățile de profil din cele două state.

