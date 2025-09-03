„România fără violență”. Parlamentul înființează Comisia specială pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen

Parlamentul constituie Comisia specială „România fără violență”, anunță Alina Gorghiu, deputat PNL. Misiunea acestei Comisii este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen, adaugă ea.

„În premieră, Parlamentul constituie Comisia specială «România fără violență». Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Este cel mai mare număr de semnături pentru înființarea unei comisii speciale. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii”, transmite Alina Gorghiu.

Ea afirmă că această comisie „nu va avea tabuuri”.

„În România nu mai băgăm violența sub preș! Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii. Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen. Datele confirmă urgența: peste 61.000 de cazuri de violență domestică în primele șase luni din 2025 și o creștere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecție în ultimii patru ani. Constituirea acestei comisii este un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, încheie Gorghiu.