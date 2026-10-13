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România își completează flota militară cu o nouă aeronavă Hercules, primită gratuit din SUA

Forțele Aeriene Române primesc miercuri o aeronavă de transport C-130H Hercules, transferată gratuit de Guvernul Statelor Unite printr-un program de echipamente militare excedentare.
România își completează flota militară cu o nouă aeronavă Hercules, primită gratuit din SUA
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 12:22, Politic
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că miercuri România va primi o aeronavă C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Programul Excess Defense Articles (EDA).

Ceremonia de predare-primire va avea loc la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, în prezența ministrului Apărării, Radu Miruță, și a ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg.

Aeronava C-130H Hercules este cea de-a opta de acest tip intrată în dotarea Armatei României prin programul american Excess Defense Articles (EDA), prin care Statele Unite transferă echipamente militare excedentare.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, România beneficiază de acest program din 1996, când primele aeronave C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române.

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