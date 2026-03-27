România și alte state UE, notificate de CE că nu au transpus unele directive în legislația națională

Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale UE, printre care și România, care nu i-au notificat măsurile pe care le-au adoptat pentru a transpune directive ale UE în legislația lor națională.
Cosmin Pirv
27 mart. 2026, 14:33, Politic

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, termenul-limită pentru transpunerea acestor directive a expirat recent.

Comisia le trimite statelor o scrisoare de punere în întârziere, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor.

În caz contrar, Comisia poate trece la etapa următoare, și anume emiterea unui aviz motivat. Comisia le îndeamnă să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.

Este vorba de transpunerea integrală în legislațiile naționale a Directivei privind Punctul unic de acces european (ESAP) pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice privind societățile comerciale.

Au fost emise scrisore de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia.

De asemenea, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru netranspunerea integrală a celei de-a șasea directive de modificare privind cerințele de capital.
Totodată, scrisori de punere în întârziere au fost emise către Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a Directivei privind probele electronice.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Tabel pensii | Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă
Gandul
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Mircea Badea i-a uimit pe medici! Susține că nu bea apă de mai bine de 30 de ani „Deocamdată nu am nimic”. Ce consumă în schimb?
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor