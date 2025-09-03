România va deveni exportator de energie în șapte ani, susține Bogdan Ivan

„Investiția de 3 miliarde pe care astăzi o începem la retehnologizarea reactorului 1 va însemna încă 30 de ani după ce această investiție va fi făcută de energie electrică în bandă, energie prietenoasă cu mediul”, a declarat Ivan.

Ministrul a evidențiat că România se află într-o situație dificilă din punct de vedere energetic, după ce „îîn ultimii 10 ani, în urma unor decizii, România a ales să scoată din producție aproximativ 56% din producția pe cărbune și gaz”. Această situație a determinat ca țara să importe în prezent „aproximativ 22% din energia pe care o consumăm”.

Ministrul a subliniat avantajul competitiv al României în domeniul nuclear. „Suntem una dintre țările favorizate de faptul că avem unii dintre cei mai bine pregătiți oameni în această tehnologie, care au peste 30 de ani de experiență”.

În context geopolitic, Ivan a remarcat că „România este singura țară din fostul bloc sovietic, în care avem tehnologia CANDU, o tehnologie care are ca și sursă principală Statele Unite ale Americii și Canada”.

„România stă în fața unei oportunități uriașe și anume că în aproximativ șapte ani să treacă de la importator net de energie să devină exportator”, a precizat Ivan. Această transformare, potrivit ministrului, „va crește competitivitatea companiilor românești” și „va duce la o scădere a presiunii asupra bugetului fiecărui român atunci când va plăti factura la energie”.

Proiectul de retehnologizare a Unității 1 reprezintă prima etapă dintr-un plan mai amplu, care include și construirea reactoarelor 3 și 4, investiții care „vor depăși 11 miliarde de euro”.

„Ceea ce facem astăzi, noi toți, împreună cu dumneavoastră, oamenii de știință, reprezintă moștenirea pe care o să o lăsăm generațiilor viitoare, care sper că peste 30 de ani de acum înainte se vor întâlni în același loc și vor spune că acum 30-40 de ani au fost oameni care s-au gândit la viitorul economiei României, care s-au gândit la securitatea energetică a țării noastre și care au făcut din țara noastră un lider în toată regiunea eurocentrale și de Est”, a conchis ministrul.