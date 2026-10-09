Românii pot raporta incidentele rasiste și xenofobe pe o nouă platformă online. Cum funcționează Stop Rasism

Platforma Stop Rasism, disponibilă la adresa stoprasism.ro, permite raportarea incidentelor motivate de ură și oferă informații despre drepturile victimelor, cadrul legal aplicabil și instituțiile competente, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cum pot fi raportate incidentele

Cetățenii pot transmite sesizări prin completarea unui formular online, fără să fie necesară crearea unui cont permanent.

După completare, sesizarea este direcționată automat către autoritatea competentă, în funcție de informațiile introduse de utilizator.

Dacă instituția care primește sesizarea constată că aceasta nu intră în atribuțiile sale, o poate redirecționa către o altă autoritate, cu motivarea deciziei.

Platforma permite și urmărirea permanentă a stadiului sesizării, printr-un sistem securizat de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate de autoritățile competente, dar și prin intermediul platformei.

Ce informații sunt disponibile pe platformă

Pe lângă posibilitatea raportării incidentelor, platforma oferă informații despre antisemitism, manifestări antirome și xenofobie, precum și despre drepturile persoanelor afectate.

Utilizatorii pot consulta documente oficiale, rapoarte, studii, materiale informative și oportunități de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, după transmiterea unei sesizări, cetățenii primesc un chestionar prin care pot evalua experiența de utilizare a platformei.

Guvernul precizează că platforma nu înlocuiește procedurile legale existente și nici serviciile de urgență.Persoanele aflate într-o situație de urgență trebuie să apeleze numărul 112.

Cine a dezvoltat platforma Stop Rasism

Platforma a fost dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), din fonduri proprii, în colaborare cu mai multe instituții, printre care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Avocatul Poporului.

ICI București va asigura și mentenanța tehnică a platformei.

Instrumentul a fost realizat în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură pentru perioada 2024-2027.

Autoritățile urmăresc, totodată, îmbunătățirea colectării datelor statistice privind incidentele raportate, pentru a putea evalua amploarea fenomenului și a dezvolta măsuri de prevenire.