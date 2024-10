Romaşcanu: PSD are voturi cât pentru doi candidaţi, PNL nu are voturi pentru Dl. Ciucă

Comentariul a fost făcut pe Facebook.

„Zicerea zilei, comentată pe toate mediile, este că dă PSD 20 voturi per secţie către Simion. Total FALS! Totuşi, se desprind două concluzii: PSD are suficiente voturi cât pentru doi candidaţi în turul doi, PNL nu are 20 de voturi per secţie pentru Dl. Ciucă”, a scris Romaşcanu.

Reprezentantul PSD mai susţine că Simion este ajutat de campania liberalilor.

„Later edit: Pentru că ne plictiseam, avem acum ştirea că Becali a fost îndemnat de Hrebenciuc să-l bage pe Simion în turul doi... Se naşte o dilemă logică elementară: Simion e candidatul AUR deci al lui Becali, la ce bun să-l roage cineva să facă ce are în fişa postului, adică susţinerea candidatului propriu? Dacă asta e campania PNL, aici este motivul pentru care creşte Simion. Ce să zic, felicitări”, a precizat Lucian Romaşcanu.

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are cele mai mari şanse să ajungă în turul doi al alegerilor prezidenţiale. Pentru al doilea loc se bat mai mulţi candidaţi, inclusiv reprezentanţii AUR şi PNL, George Simion şi Nicolae Ciucă.