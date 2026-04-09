Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat SUA în securitatea din Orientul Mijlociu

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut joi o convorbire telefonică cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, în care a mulțumit României pentru sprijinul oferit în operațiunile americane privind securitatea din Orientul Mijlociu.
Petre Apostol
09 apr. 2026, 23:43, Politic

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, oficialul american a apreciat reacția „rapidă și decisivă” a României, subliniind rolul acesteia ca partener de încredere al Statelor Unite.

Cei doi oficiali au analizat, de asemenea, posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în mai multe domenii strategice.

Printre acestea se numără domeniile: apărare, energie, tehnologii emergente și resurse minerale critice.

Discuțiile au vizat și proiecte energetice majore, precum exploatarea gazelor offshore.

Totodată, a fost abordată și dezvoltarea sectorului nuclear civil, subiecte considerate esențiale pentru consolidarea securității energetice regionale.

