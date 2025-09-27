Sancțiunile ONU aduc tensiuni. Iranul recheamă ambasadorii din Europa

Iranul a anunțat sâmbătă că își recheamă ambasadorii din Germania, Franța și Marea Britanie pentru consultări legate de mecanismul de soluționare a litigiilor privind reinstituirea sancțiunilor ONU, scrie agenția de știri Mehr.

Decizia a venit după ce Rusia și China au încercat vineri să oprească reintroducerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului, relatează Reuters.

În Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, doar patru țări au susținut proiectul lor de rezoluție. A început, astfel, un nou proces de reintroducere a sancțiunilor.