Sebastian Burduja, despre Luca Niculescu: „România de azi are nevoie exact de asta” | Ce spune despre votul PNL

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, spune că Luca Niculescu, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, este „un profesionist desăvârșit”, adăugând că PNL va decide dacă susține viitorul Guvern după ce va vedea programul de guvernare și echipa propusă.

„Luca Niculescu a spus că nu promite miracole, ci seriozitate în folosirea banului public. Îl cred, pentru că l-am văzut la lucru. L-am văzut atât ca ambasador, cât și în două guverne. L-am văzut în ședințe, în negocieri, în dosarul aderării României la OCDE, unde a dus greul ani de zile, fără zgomot și cu rezultate. Și-a câștigat respectul în ani, nu doar acasă, ci mai ales în fața partenerilor externi, Pot spune un lucru simplu despre el, dincolo de politică: e un profesionist desăvârșit. Ascultă înainte să vorbească, nu pretinde că le știe pe toate. Își face temele, ține la cuvântul dat. În diplomație, meseria lui a fost să apropie poziții care păreau ireconciliabile și a reușit, nu o dată. România de azi are nevoie exact de asta”, a scris Burduja pe Facebook.

În ceea ce privește susținerea viitorului Cabinet, Sebastian Burduja a precizat că PNL nu a luat încă o decizie. Liberalii vor analiza programul de guvernare și lista miniștrilor propuse de Luca Niculescu înainte de a decide cum vor vota.

„Dacă Partidul Național Liberal va vota sau nu acest guvern vom decide, așa cum e firesc, după ce vedem programul de guvernare și echipa propusă. Nu vom face compromisuri care compromit. Nu vom uita cine a generat această criză, dar nici nu vom fugi de responsabilitatea rezolvării problemelor oamenilor. Pe Luca Niculescu îl respect și îi doresc să reușească. Dacă reușește el, câștigă România. Și mai cred că asta e normalitatea pe care trebuie să o redescoperim în arena publică românească: să recunoaștem și să promovăm profesioniști, să îi expunem pe impostori și să facem ceea ce trebuie. Doar așa ne vom face bine”, a scris Burduja.

Luca Niculescu este a patra persoană desemnată de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe data de 5 mai.

Diplomatul nu este afiliat politic și a coordonat, din septembrie 2022, negocierile pentru aderarea României la OCDE.

Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasadorul României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Înainte de cariera diplomatică, acesta a lucrat mai bine de două decenii ca jurnalist.