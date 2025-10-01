Ședinţă de urgenţă din cauza alertelor meteo de vreme severă

Începând de joi, 2 octombrie, şi până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii au anunţat o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime între 7 şi 17 grade şi minime care pot coborî până la zero grade în anumite zone si chiar în depresiuni. Vor fi ploi abundente, ce pot ajunge la 70 – 90 de litri pe metru pătrat în special în sudul ţării, iar în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vîlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, se vor înregistra ninsori viscolite cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, de până la 30 – 40 de centimetri la altitudini de peste 1500 m. În 8 judeţe din sud-estul ţării, inclusiv Bucureşti, vântul va sufla puternic, cu rafale de până la 70-85 km/h. Pentru Capitală şi judeţul Ilfov, ANM a emis prognoze speciale: joi, între orele 10:00 şi 20:00, este cod galben de vânt, iar de joi seara până vineri dimineaţa, va fi cod portocaliu cu intensificări puternice ale vântului.

Avertisment și de la Hidrologi

Specialiştii hidrologi au avertizat că în perioada 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate. Codul galben vizează râuri din bazinele hidrografice: Mureş, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, afluenţii mici ai Dunării din zona de sud-vest, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum şi răurile din Dobrogea. De asemenea, în intervalul 3 octombrie, ora 06:00 – 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia şi sudul ţării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

„Fenomenele prognozate de meteorologi şi hidrologi impun vigilenţă maximă şi reacţie rapidă. Fac un apel direct către primari să acorde o atenţie deosebită în aceste zile, să asigure permanenţa în cadrul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi să fie pregătiţi pentru intervenţii. Totodată, solicit deţinătorilor amenajărilor hidrotehnice din bazinele vizate de avertizări să acorde atenţie maximă exploatării lucrărilor administrate conform regulamentelor de exploatare pentru perioadele de ape mari, pentru a gestiona în siguranţă posibilele viituri şi a proteja populaţia din zonele adiacente. Aceleaşi solicitări le adresez şi deţinătorilor numeroaselor mici acumulări, care trebuie să respecte cu stricteţe regulamentele de exploatare şi să monitorizeze în permanenţă lucrările pe care le administrează, sub coordonarea unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”. Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru protejarea comunităţilor, a bunurilor materiale şi a mediului”, a recomandat secretarul de stat Raul Pop.

Având în vedere că în zonele cu avertizări hidro-meteorologice se află şi unele depozite de deşeuri industriale sau menajere, autorităţile cer deţinătorilor acestora să asigure toate condiţiile pentru preluarea şi evacuarea în siguranţă a apelor în exces provenind din precipitaţii, scurgeri pe cursurile de apă sau de pe versanţi, pentru menţinerea stării de siguranţă a depozitelor.

Convocarea CMSU are rolul de a asigura coordonarea măsurilor preventive şi mobilizarea instituţiilor responsabile pentru protejarea populaţiei şi a bunurilor. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor face apel la autorităţile locale să urmărească permanent evoluţia prognozelor şi la cetăţeni să manifeste prudenţă, să evite deplasările inutile şi să respecte recomandările transmise oficial.