Semnal prost pentru Tomac pe Polymarket: Nazare vine puternic din urmă în cursa pentru premier

Eugen Tomac este cotat cu 32% șanse să devină următorul premier al României, potrivit datelor afișate miercuri de platforma de predicții Polymarket, în piața „Cine va fi următorul prim-ministru al României?”. Pe locul al doilea se află foarte aproape Alexandru Nazare, cu 29,8%, urmat de Radu Burnete, cu 9,6%, și Sorin Grindeanu, cu 6,8%. Volumul total tranzacționat pe această piață a ajuns la aproximativ 1,88 milioane de dolari.

Piața urmărește cine va prelua oficial funcția de prim-ministru până la 31 decembrie 2027. Potrivit regulilor Polymarket, rezultatul câștigător trebuie să fie o persoană numită oficial de președintele României și confirmată prin votul de încredere al Parlamentului; un premier interimar sau desemnat care nu trece de Legislativ nu este suficient pentru rezolvarea pieței.

Tomac a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru formarea unui guvern și obținerea votului Parlamentului.

Diferența mică dintre Tomac și Nazare arată că traderii nu văd votul de învestire cu mari așteptări. Apropierea lui Alexandru Nazare de primul loc indică faptul că traderii iau în calcul un scenariu alternativ în cazul în care guvernul propus de Tomac nu obține sprijin parlamentar.

Nazare ar fi una dintre variantele discutate pentru refacerea fostei coaliții de guvernare, în cazul unui eșec al premierului desemnat, spun surse politice.

O altă variantă ar fi actualul consilier prezidențial, Radu Burnete. Președintele României, Nicușor Dan, ia în calcul formarea unui nou guvern cu miniștri din partidele fostei coaliții, dar condus de un consilier prezidențial, posibil Radu Burnete, potrivit unor surse politice citate de G4Media.

Datele de pe Polymarket reprezintă probabilități implicite rezultate din tranzacțiile făcute de utilizatori.

Polymarket este blocată în România, după ce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a inclus platforma pe lista site-urilor neautorizate, considerând că desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență. Totuși, sumele tranzacționate pe piețele legate de politica românească arată că platforma continuă să fie folosită de traderi interesați de evoluțiile de la București.