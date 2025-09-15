Senator USR, despre PSD: Parcă suntem în Ice Age: un elefant preistoric se preface că-i veveriță

Ștefan Pălărie a spus, luni, că din informațiile pe care eu le are de la colegii său care au fost în ședințele coaliției de guvernare, „ultima prelungire acestei măsuri de plafonare a acestui adaos la anumite alimente de bază a fost discutată în coaliție ca fiind ultima oră când se întâmplă această prelungire. Prin urmare, la momentul epuizării termenului acestei ultime prelungiri, în mod natural, printr-o decizie a coaliției, nu se mai prelungește”/

Pălărie a precizat că nu cunoaște datele și deciziile, însă afirmă că PSD a fost în coaliția de guvernare prezentă în acel moment când s-a discutat despre ultima prelungire posibilă, la momentul respectiv.

„PSD trebuie să-și clarifice și să-și lămurească declarațiile din spațiu public, dar generic vorbind legat despre PSD, aș mai adăuga un lucru: PSD riscă să devină lipsit de credibilitate ca partener la guvernare. De ce spun asta? Uitați-vă puțin la amânările și tergiversările pe pachetul 2.6, cum îl numesc, cel cu tăierea costurilor la nivelul administrației publice locale. Ce va face echipa tehnică care a fost creată cu acest scop? Vreau să vă citesc un pic. Se va întâlni așa. Se va întâlni cu Asociația Municipiilor din România, condusă de nimeni altă decât doamna primar, Lia Olguța Vasilescu, PSD. Se va întâlni cu Asociația Comunilor din România, domnul Emil Drăghici, președinte, care și-a câștigat ultimul mandat cu sprijinul PSD. Se va întâlni cu domnul prim-vicepreședinte, Moldovan Nicolae, la Asociația Orașilor din România, PSD. Gândiți-vă puțin că PSD este și de o parte și de alta a discuțiilor pentru a găsi această soluție de tăiere. Eu cred că timpul din clepsidră se scurge și, repet, există un risc uriaș de a-și pierde credibilitatea de a fi parteneri de guvernare care doresc să traverseze România aceste momente dificile cu deciziile corecte”, spune Ștefan Pălărie.

PSD, la guvernare însă fără putere de decizie?

Pălărie mai spune că, de-a lungul acestor luni de când există această guvernare, „PSD-ul tot vine și spune că se iau decizii fără aportul lor”.

„Este un lucru pe care ei trebuie să-l lămurească. Auzeam în spațiu public, de asemenea, un coleg de la PSD, întrebându-ne dacă avem un grup tehnic de lucru pentru aceste măsuri. Și atunci am spus la televizor și spun și acum: PSD a fost la guvernare un an și jumătate. Orice formulă tehnică, tactică, de a tăia posturi din organigramă, de a tăia funcția, adică oamenii să plece acasă din organigramă, ar fi trebuit să fie de foarte multă vreme finalizate și terminate. Tocmai pentru că PSD are această istorie. Parcă suntem în Ice Age în care un elefant preistoric se preface că-i veveriță. Haideți să fim cine suntem și să luăm deciziile corecte. De ce nu poate să se ia prin consens? Așa scrie în protocolul de funcționare”, mai spune Pălărie.

Pălărie afirmă că nu are informații conform cărora PSD să fi ridicat o voce critică la această ultimă prelungire a acestui pachet.

„S-a susținut eliminarea plafonului? Noi susținem mai degrabă principiile funcționării economiei de piață. Am văzut cu toții ce au însemnat fie mecanismele acelea de plafonare și compensare la energie electrică și la ce derapaje am putut să ajungem, cât de mari au fost, de fapt, datoriile statului, dar am văzut cumva și în alte țări, să nu uităm de Ungaria, atunci când a intervenit o modificare legislativă care să denatureze mecanismul de piață, am văzut și acolo fie rafturi goale, fie vedem scumpiri pe alte categorii de produse nu cele vizate de reglementări”, a conchis Pălărie.