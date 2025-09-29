Siegfried Mureșan afirmă că victoria PAS va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană

„Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Guvernarea pro-europeană a PAS și președinta Maia Sandu au obținut progrese remarcabile în ultimii patru ani: reforme, integrarea europeană, începerea negocierilor de aderare, apropierea de instituțiile europene și obținerea încrederii partenerilor europeni și internaționali”, a transmis Mureșan.

Acesta a adăugat că urmează încă patru ani de guvernare pro-europeană, în care procesul de aderare la UE poate fi accelerat. „Vom accelera, de asemenea, absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, pentru modernizarea Republicii Moldova, apropierea de standardele europene și creșterea nivelului de trai al oamenilor”, a precizat europarlamentarul român.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând peste 50% din voturi și 55 de mandate în noul legislativ, ceea ce îi permite să formeze singur guvernul.