Siegfried Mureşan, despre relaţia România-UE: Pentru fiecare euro plătit am primit trei euro înapoi

Siegfried Mureşan este că părere că „e nefiresc să aştepţi ca Uniunea Europeană să facă mai mult cu un buget mai mic. Dacă aşteptăm ca Uniunea Europeană să facă mai mult pentru noi în următorii ani, ar fi firesc să aibă şi un buget mai mare”.

„Nouă, României, ne e uşor să spunem acest lucru, fiindcă adevărul este, de când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi, am contribuit cu aproximativ 35 de miliarde de euro la bugetul UE, am absorbit aproximativ 99 de miliarde”, a mai spus el, vineri, la Digi24.

El a precizat că pentru fiecare euro plătit am primit trei euro înapoi. „Că atare, cu cât bugetul e mai mare pentru noi, şi ăsta e un lucru bun, cu cât Europa e mai puternică, cu atât mai bine pentru noi”.

Europarlamentarul a mai spus că banii vin de la statele bogate, deşi şi acestea au bugete limitate, adăugând că nu va cere o creştere automată şi nejustificată a bugetului, „ci voi cere o evaluare a politicilor în fiecare domeniu şi, dacă va fi nevoie de creşteri, voi susţine creşteri însă moderate, realiste”.

„Statele contributoare nete au mari dificultăţi în a plăti mai mult în bugetul Uniunii Europene. Nu au bani nici ele, dar există un domeniu pentru care sunt dispuse să plătească şi acela este apărarea. Deci, cred că pentru apărare putem avea creşteri de buget”, a mai spus el.