Siegfried Mureșan îl acuză pe Grindeanu că a evitat negocierile pentru a pune în Guvern miniștri PSD „după chipul și asemănarea lui”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a criticat joi pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținând că acesta a evitat să voteze guvernul propus de PNL în urmă cu două săptămâni, fiindcă știa că „va veni un guvern în care poate pune 11 miniștri PSD după chipul și asemănarea lui”.

„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu de orice discuție cu noi în urmă cu două săptămâni, a inventat o mulțime de pretexte și nu i-a trecut nicio clipă prin cap să voteze guvernul serios pe care l-am propus noi”, a declarat europarlamentarul.

Eurodeputatul a susținut că liderul PSD ar fi știut că va avea posibilitatea de a forma un guvern în care partidul său să ocupe 11 portofolii ministeriale.

„Fiindcă știa că va veni un guvern în care poate pune 11 miniștri PSD după chipul și asemănarea lui”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Acesta a susținut că obiectivul politic ar trebui să fie câștigarea următoarelor alegeri, pentru a împiedica repetarea unei astfel de formule de guvernare.

„Trebuie să câștigăm următoarele alegeri, pentru ca o astfel de guvernare să nu se mai poată întâmpla niciodată în România”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, pentru a începe procedura de învestire a noului Guvern.

PSD este singurul partid care va intra în Guvern, în timp ce PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze Guvernul Niculescu.