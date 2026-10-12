Siegfried Mureșan: Patru grupuri proeuropene din PE resping propunerea Irlandei pentru viitorul buget al UE

Într-o declarație transmisă luni și prezentată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, cele patru grupuri susțin că propunerea irlandeză nu poate constitui baza unui acord cu Parlamentul European privind viitorul buget al UE.

„Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană era pe jumătate plin, pe jumătate gol. Propunerea Președinției irlandeze este complet goală”, a scris Mureșan pe Facebook, unde a prezentat și declarația.

Potrivit lui Mureșan, Comisia Europeană a identificat corect securitatea, apărarea și competitivitatea drept priorități, însă proiectul său nu asigura suficientă finanțare pentru agricultură și politica de coeziune. Propunerea Președinției irlandeze ar reduce și mai mult fondurile pentru noile priorități, lăsând în același timp fermierii și regiunile subfinanțate.

Cele patru grupuri critică și reducerea flexibilității bugetare.

„Pachetul de negociere al Președinției irlandeze lasă Uniunea și fără capacitatea de a reacționa în cazul unor evoluții neprevăzute. Flexibilitatea propusă de Comisie în proiectul de buget și apărată de Parlamentul European este redusă și mai mult de Președinția irlandeză”, adaugă Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul român a criticat și săptămâna trecută propunerea prezentată de președinția irlandeză a Consiliului UE.

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 ar urma să fie redus cu 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, potrivit unui nou plan prezentat de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.