Siegfried Mureșan: Visul PSD este să meargă în opoziție și AUR să ajungă cumva la guvernare

Acesta susține că PSD evită, de fapt, o alianță directă cu AUR din motive strategice.

„Singurul motiv pentru care PSD nu a format până acum o majoritate cu AUR pentru a guverna România este că, într-o astfel de alianță, AUR va crește și mai mult și va absorbi PSD-ul de tot. O guvernare PSD – AUR nu poate fi decât una a populismului și, într-o competiție a guvernării populiste, AUR învinge PSD, după cum o arată deja sondajele”, afirmă Mureșan, vineri, pe Facebook.

Europarlamentarul PNL consideră că social-democrații ar prefera un alt scenariu politic.

„Ca atare, visul PSD este să meargă în opoziție și AUR să ajungă cumva la guvernare, fiindcă ambele partide se bat pe același electorat și, ca atare, partidul populist din opoziție va crește, iar partidul populist de la guvernare va scădea”, spune acesta.

Mureșan susține că actuala guvernare trebuie menținută pentru a evita o astfel de situație.

„Singura garanție ca antieuropenii de la AUR să nu vină să conducă România este păstrarea Guvernului Bolojan”, conchide europarlamentarul PNL.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în luna martie că: „PSD nu face alianță cu AUR, este exclus, dacă am fi vrut era foarte simplu și doi, noi nu susținem un guvern minoritar”.