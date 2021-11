Silviu Predoiu, despre coaliţia PNL-PSD: Nu, stimaţi liberali, nu v-aţi aşezat, ci aţi fost împinşi, nu la masă, ci în pat, nu pentru ţară, ci pentru voi, pentru interesele voastre de doi lei!

Silviu Predoiu denunţă dublul limbaj al liberalilor în ceea ce priveşte relaţia cu PSD, şi arată cum, de dragul puterii şi al intereselor personale, aceştia au renunţat la verticalitatea politică, dând glas unor afirmaţii penibile.

3Silviu Predoiu remarcă declaraţiile contradictorii ale liberalilor şi ale preşedintelui Iohannis care generează tensiune şi disconfort în rândul opiniei publice.

“Mintea omului normal este înţelept alcătuită astfel încât să nu poată deţine concomitent două opinii care, nu doar că nu se susţin reciproc, ci chiar se exclud. Disonanţa cognitivă, căci aşa se numeşte o asemenea situaţie, generează tensiune şi disconfort, iar oamenii au dificultăţi mari în a tolera disconfortul generat de opiniile conflictuale. Opinii cum ar fi cea cu <PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege care dă autonomie Ţinutului Secuiesc. Asta înseamnă o majoritate toxică, majoritatea toxică PSD> versus <cu PSD e mai simplu - ajungem la o majoritate largă cu ei şi UDMR. Sunt alte incompatibilităţi, dar pentru ţară trebuie să treci peste orice>. Sau cele ca <un mincinos mai patologic decât Cîţu nu cred ca am cunoscut vreodată> şi <vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu>”, notează fostul şef adjunct al SIE, într-o postare pe Facebook.

Iniţiator al asociaţiei “România, implică-te!”, Silviu Predoiu se întreabă în acest context cum poate fi rezolvată dilema celor de bună-credinţă, care au votat crezând în promisiunile politicienilor.

“Se spune că <pentru politică îţi trebuie stomac” (de fapt, cred că pentru politică îţi trebuie cap şi nişte neuroni funcţionali cu sinapsele aferente), probabil pentru a digera asemene momente penibile când îţi înghiţi propriile vorbe fără a intra în pământ de ruşine. Ce să ne facem însă noi, noi cei care avem stomac, dar mai avem si onoare, demnitate, respect de sine şi cuvânt? Noi cei care, crezând ce ei ne spuneau la un moment sau altul am achiesat la poziţiile lor, i-am susţinut şi i-am votat. Noi cei care am polemizat cu colegii, vecinii şi prietenii care nu erau de acord cu <ai noştri> şi îi susţineau pe <ai lor>, pe <mincinoşii patologici> sau poate pe cei ce sunt <o catastrofă pentru ţară. Ce facem noi, cei care exact în interesul nostru (interes pe care ei îl tot vântură de câteva zile ca o justificare pentru orice ticăloşie), ne încăpăţânăm să credem că promisiunile si angajamentele trebuiesc respectate? Noi cei care nu putem să ne înghiţim vorbele, să ne încălcăm cuvântul, să zâmbim tâmp ca ei şi să pretindem că totul este în regulă atunci când minţim? Ne alăturăm celor deja 70% dintre semenii noştri care au hotărât că mai nu are rost sî voteze? Până când? Până vor rămâne doar ei şi se vor vota singuri?”, se întreabă Silviu Predoiu.

În opinia sa, deşi pare că nu există soluţii de ieşire din această situaţie, totuşi există o rezolvare pentru a pune capăt unor situaţii precum cea generată de liberali şi preşedintele Iohannis, care afirmă că s-au aşezat la masă cu PSD pentru ţară, când, de fapt, au făcut-o pentru liniştea lor.

“Mintea omului normal este înţelept alcătuită astfel încât să nu poată deţine concomitent două opinii care nu doar că nu se susţin reciproc, ci chiar se exclud. Mintea omului normal are nevoie de consistenţă şi de coerenţă. Da, corect, doar că ei nu (mai) sunt normali de mult, iar noi ne prefacem că nu vedem. Suntem prinşi în capcana lui <altă soluţie nu avem>, fără să înţelegem că de fapt ea există, soluţia suntem chiar noi. Ne spunea recent unul dintre liderii PNL că ei s-au aşezat la masă cu PSD din grijă pentru ţară. Nu, stimaţi liberali, nu v-aţi aşezat, ci aţi fost împinşi, nu la masă, ci în pat, nu pentru ţară, ci pentru voi, pentru interesele voastre de doi lei şi pentru liniştea preşedintelui Iohannis care după ce v-a învelit, a stins lumina, a încuiat uşa şi a plecat la un joc de golf. Poziţia în pat o stabiliţi voi, evident prin rotaţie”, afirmă fostul şef adjunct al SIE

În final, Silviu Predoiu reaminteşte “câteva afirmaţii memorabile, expresii ale verticalităţii de durată a politicianului român.

* Cîţu, 25 septembrie 2021: Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votaţi PSD!”. Cum aş putea, când PSD rămâne cel mai mare duşman al PNL? Cât sunt eu preşedinte al PNL nu vom face alianţă cu PSD. Sunt un politician atipic, eu nu mint

* Cîţu, 4 noiembrie 2021: Dacă reuşim să facem o guvernare stabilă cu PSD, e ok. Am găsit multe lucruri care să ne unească.

* Ionannis, 24 noiembrie 2020: PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-şi cosmetiza imaginea, rămâne aceeaşi formaţiune retrogradă, a baronilor roşii, tributară unui mod de a face politică pe care cetăţenii nu îl mai tolerează şi nu şi-l mai doresc

* Iohannis, 6 decembrie 2020: Îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie, în sfârşit, definitivă! Este timpul ca, uniţi, cetăţenii acestei naţiuni şi forţele politice reformatoare, împreună cu mine, să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a ţării noastre. Este timpul să construim România Normală!”.