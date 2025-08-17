Macron împărtăşeşte obiectivele „Coaliţiei de Voinţă” în cadrul întâlnirii cu Trump

El a afirmat că situaţia dinaintea discuţiilor „este extrem de gravă, nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru Europa”. „Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor atunci când se discută despre chestiuni europene”, a mai spus el.

„Principalul obiectiv al întâlnirii de mâine este de a prezenta un front unit între Ucraina şi aliaţii săi europeni”, a adăugat preşedintele francez, potrivit Sky News.

El a avertizat că „slăbiciunea manifestată în faţa Rusiei pune bazele pentru conflicte viitoare”, iar „structura armatei ucrainene este primul pilon al garanţiilor de securitate pentru ţară”.

Macron a mai spus că coaliţia vrea ca integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectată.