Summit istoric la Casa Albă. Trump, Zelenski și liderii europeni discută viitorul Ucrainei / Președintele SUA a întrerupt discuția pentru a-l suna pe Putin

Trump întrerupe discuția cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Donald Trump a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna pe Vladimir Putin, potrivit Bild.

Bild notează că întâlnirea va continua ulterior.

Inițial, Trump a declarat că îl va suna pe liderul rus după întâlnirea cu liderii de la Washington.

Discuțiile continuă

După terminarea discuțiilor, liderii europeni împreună cu Donald Trump vor merge în Biroul Oval pentru a vorbi cu reprezentanții presei despre concluziile întâlnirii.

Au început discuțiile cu liderii europeni

Trump îi prezintă pe liderii europeni înainte de discuții și trece în revistă concluziile summit-ului din Alaska de săptămâna trecută.

Se așteaptă ca liderii europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a li se alătura în adoptarea unei linii dure față de președintele rus Vladimir Putin pentru a evita conflicte viitoare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un rezumat al discuției avute cu președintele american Donald Trump pe care au avut-o în cursul întâlnirii anterioare.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a avut o „conversație foarte bună” cu președintele SUA, Donald Trump, înainte de întâlnirea lor multilaterală cu alți lideri europeni.

„Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump”, a spus el. „Am discutat despre puncte foarte sensibile.”

Au luat cuvântul pe rând, Secretarul General al NATO Mark Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele francez, Emmanuel Macron, prim-ministrul Marii Britanii, Sir Keir Starmer, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Toți au subliniat importanța păcii și care sunt perspectivele lor privind conflictul din Ucraina.

„Schimburi de teritorii”

Trump a vorbit despre schimburi teritoriale.

„Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii”, a spus Trump în fața lui Zelenski și a liderilor europeni.

El pare să sugereze că acestea ar fi dictate de liniile actuale ale frontului și de teritoriile ocupate de Rusia.

Președintele Donald Trump a declarat că se așteaptă la o întâlnire trilaterală între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Cred că va fi când, nu dacă”, a spus Trump.

El a spus că îl va suna rapid pe Putin după discuțiile de astăzi pentru a discuta despre stabilirea unei întâlniri.

Rutte salută garanțiile de Securitate

Rutte îl felicită pe Trump pentru că a ieșit din „impasul” cu Putin și salută garanțiile de Securitate.

În timp ce diverșii lideri au vorbit împreună de la Casa Albă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a felicitat pe președintele Trump pentru faptul că a „ieșit din impasul” cu președintele Putin „inițiind dialogul”.

Rutte adaugă că „dacă jucăm bine cartea, am putea pune capăt acestui conflict”, referindu-se la războiul din Ucraina.

Liderul NATO adaugă apoi că este „cu adevărat crucial” faptul că Trump se declară „dispus să participe” la garanțiile de securitate pentru Ucraina, afirmând că este „un pas important”.

În răspunsul său, Trump laudă țările NATO pentru creșterea cheltuielilor de apărare de la 2 % din PIB, „care nu erau întotdeauna plătite”, la 5 %, „care sunt plătite”.

Liderul UE despre „garanțiile de securitate de tipul articolului 5”

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a salutat, de asemenea, garanția de securitate oferită de americani.

„Este foarte bine să auzim că lucrăm la garanțiile de securitate, garanții de securitate de tipul articolului 5”, spune ea.

Acesta este principiul conform căruia un atac asupra unui membru NATO este un atac asupra întregii alianțe.

„O încetare a focului”

Cancelarul Germaniei și-a exprimat speranța că se poate o încetare a focului.

„Să punem presiune pe Rusia, pentru că de eforturile noastre depinde o încetare a focului”, a spus Merz.

„Calea este deschisă” pentru negocieri mai serioase privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în timpul întâlnirii cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Merz a spus că Trump a deschis această cale după ce președintele american s-a întâlnit vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

„Acum calea este deschisă pentru negocieri complicate”, a spus el.

Merz a reiterat că liderii europeni sunt dornici să vadă un armistițiu înainte de a avea loc mai multe discuții.

„Nu-mi pot imagina că următoarea întâlnire va avea loc fără un armistițiu”, a spus el. „Așa că haideți să lucrăm la asta.”

„Dacă vrem să ajungem la pace și dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem uniți”

Giorgia Meloni: A reamintit celor prezenți „curajul” Ucrainei pe câmpul de luptă în oprirea avansului rus și unitatea necesară pentru a-i sprijini în acest demers.

„Dacă vrem să ajungem la pace și dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem uniți. Puteți conta, evident, pe Italia – așa cum a fost de la început, suntem de partea Ucrainei”, a spus ea.

Macron propune un nou format de summit în cazul Ucrainei

Macron a spus că, deși o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi nevoie ulterior și de un summit „cvadrilateral”.

Nu este clar dacă Macron se referă la o întâlnire la care să participe Franța sau dacă se gândește la NATO, la UE sau la Coaliția de Voință ca fiind al patrulea membru.

Un „pas istoric” pentru securitatea Ucrainei și a Europei

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că întâlnirea de luni cu președintele SUA, Donald Trump, ar putea fi un „pas istoric” pentru securitatea Ucrainei și a Europei.

„Cred că am putea face un pas cu adevărat important înainte astăzi, un pas istoric ar putea rezulta de fapt din această întâlnire în ceea ce privește securitatea Ucrainei și a securității în Europa”, a declarat Starmer în timpul unei întâlniri cu Trump și liderii europeni la Casa Albă.

Liderul britanic a declarat că indicația lui Trump privind garanțiile de securitate „de tip Articolul 5” corespunde cu munca pe care „Coaliția celor dispuși” – principalii aliați europeni ai Ucrainei – a depus-o în ultimele luni.

El a adăugat că, în ceea ce privește asigurarea securității Ucrainei, coaliția este „pregătită să își asume responsabilitatea”.

„Mai multe progrese în încheierea acestui război decât în ultimii trei ani și jumătate”

Președintele finlandez Alexander Stubb l-a lăudat pe președintele american Donald Trump pentru progresele înregistrate în discuțiile privind soluționarea războiului purtat de Rusia în Ucraina.

„Cred că în ultimele două săptămâni am înregistrat probabil mai multe progrese în încheierea acestui război decât în ultimii trei ani și jumătate”, a declarat el astăzi, subliniind natura simbolică a reuniunii liderilor pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Stubb le-a reamintit ascultătorilor că țara sa, Finlanda, are o graniță comună cu Rusia pe o distanță de peste 1280 km. De asemenea, a făcut un semn de recunoaștere a istoriei comune a celor două țări. Finlanda a fost o parte autonomă a imperiului rus din 1809 până în 1917.

Trump afirmă în fața lui Zelenski și a liderilor europeni că Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina

Donald Trump afirmă că Vladimir Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina.

În declarația sa, Trump a spus: „Cred că, într-un gest foarte important, președintele Putin a acceptat ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina”.

El a adăugat: „Cred că țările europene vor prelua o mare parte din povară. Noi le vom ajuta și vom asigura securitatea”.

Harta Ucrainei

În Biroul Oval, chiar în acest moment, de cealaltă parte a biroului Resolute, unde sunt așezați Donald Trump și Volodimir Zelenski, este expusă o hartă mare a Ucrainei.

Partea estică a țării, marcată cu roz, ilustra teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.

Aceasta reprezenta o amintire dură pentru ucrainenii prezenți în încăpere cu privire la situația actuală a acestui război care durează de aproape patru ani – și putea constitui un mijloc grafic prin care Trump să exercite presiuni asupra lui Zelenski pentru a schimba teritoriul pentru pacea.

Președinții Zelenski și Trump continuă să răspundă întrebărilor jurnaliștilor la Casa Albă

Trump îl va informa pe președintele rus după întrevederea cu liderii europeni

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să-l sune pe președintele rus Vladimir Putin după discuțiile pe care le va avea astăzi la Casa Albă cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Așteaptă apelul meu când vom termina această întâlnire”, a spus Trump.

El a spus că va aduce în discuție ideea unei întâlniri trilaterale între el, Putin și Zelenski în timpul conversației.

„Am putea avea sau nu o întâlnire trilaterală. Dacă nu avem o întâlnire trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă o avem, avem o șansă bună – cred că dacă avem o întâlnire trilaterală, există o șansă bună să o punem capăt”, a spus Trump.

Alegeri prezidențiale în Ucraina

Președintele Donald Trump a făcut o glumă despre neorganizarea alegerilor în timpul războiului, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis organizării unor alegeri prezidențiale odată ce conflictul țării sale cu Rusia se va încheia.

Zelenski le-a spus reporterilor din Biroul Oval, alături de Trump, că nu este posibilă organizarea de alegeri în timp ce conflictul este în desfășurare, o poziție pe care a afirmat-o anterior public.

„Avem nevoie de un armistițiu peste tot – pe câmpul de luptă, pe cer și pe mare, pentru a face posibil ca oamenii să organizeze alegeri democratice, deschise și legale”, a spus Zelenski.

Trump a adăugat apoi că, în trei ani și jumătate, „dacă se întâmplă să fim în război cu cineva, nu vor mai fi alegeri?”. Atunci este programat să se încheie al doilea mandat al lui Trump.

„Oh, asta e bine”, a spus Trump.

Volodimir Zelenski, recunoscător pentru noul program NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este recunoscător pentru un nou program NATO care permite statelor membre să achiziționeze arme din Statele Unite pentru a fi trimise în Ucraina.

„Suntem recunoscători pentru acest program și pentru această oportunitate. Suntem recunoscători Europei – ei plătesc pentru asta”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a lăudat, de asemenea, programul, deoarece înseamnă că SUA „nu oferă nimic” direct Ucrainei, ci își vinde echipamentul militar aliaților Kievului.

Zelenski a spus că armele americane sunt cruciale pentru apărarea Ucrainei.

„Nimeni din Europa nu are atât de multe sisteme de apărare aeriană precum Patriots”, a spus el. „Avem mare nevoie de ele.”

„Nu este nevoie de încetarea focului pentru un acord de pace”, spune Trump

Donald Trump afirmă că nu este nevoie de o încetare a focului în Ucraina.

El susține că un acord de pace poate fi negociat chiar și în timp ce Ucraina și Rusia se află în război.

„Nu cred că este nevoie de o încetare a focului. Știți, dacă vă uitați la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate erau în plin război, nu am făcut nicio încetare a focului. Știu că ar putea fi bine să existe, dar pot înțelege și, strategic, de ce o țară sau alta nu și-ar dori asta”, a declarat Trump.

Trump a adăugat că îi place „conceptul de încetare a focului”, pentru că oamenii ar înceta să mai fie uciși, dar „putem lucra la un acord, putem negocia un acord de pace chiar și în timp ce ei luptă”.

Costumul lui Zelenski

În mijlocul discuțiilor intense despre război și pace, un moment vesel a avut loc chiar acum în Biroul Oval, când alegerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru un costum negru a fost remarcată de un reporter și de președintele Donald Trump.

„Arăți fabulos în costumul acela”, a spus reporterul Brian Glenn de la Real America’s Voice, care a pus la îndoială alegerea ținutei lui Zelenski în timpul vizitei sale la Casa Albă din februarie.

„Am spus același lucru”, a exclamat Trump.

„Ești în același costum”, i-a spus Zelenski lui Glenn. „M-am schimbat, tu nu.”

Trimiterea trupelor americane în Ucraina

Președintele Donald Trump nu a exclus trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace.

„Vă vom informa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump.

Deschiderea sa față de trimiterea trupelor americane în Ucraina ar putea duce la o schimbare majoră, întrucât Ucraina consideră că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru orice eventual acord de pace cu Rusia.

Trump a spus că Europa va prelua inițiativa în asigurarea păcii, dar că SUA se vor implica.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus el.

Trump a spus că, dacă ar exista un acord de pace, acesta ar fi respectat

„Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus el.

Zelenski spune că este „pregătit pentru o întâlnire trilaterală” și că ar fi „foarte bine” să aibă loc o întâlnire.

Trump spune că nu poate afirma cu certitudine dacă o întâlnire va fi soluția finală, înainte de a da vina pe Joe Biden pentru război.

Aceasta este o referire la o potențială întâlnire trilaterală între Zelenski, Trump și Putin.

Întrebat despre declarația liderului ucrainean potrivit căreia Rusia ar trebui să pună capăt războiului, Trump răspunde: „Cred că vom avea o întâlnire. Cred că, dacă totul merge bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală și cred că vom avea șanse rezonabile să punem capăt războiului atunci când vom face asta”.

Întalnirea a început

Așezat lângă Donald Trump în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru „eforturile personale” depuse pentru a opri războiul Rusiei în Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat că se înregistrează „progrese substanțiale” în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, la începutul întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am avut multe discuții constructive și cred că se înregistrează progrese, progrese substanțiale în multe privințe”, a declarat Trump în Biroul Oval, așezat lângă Zelenski.

„După cum știți, am avut o întâlnire fructuoasă cu președintele Rusiei, cu puțin timp în urmă. Și cred că există posibilitatea ca aceasta să dea roade.”

Scrisoare către Melania Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înmânat președintelui american Donald Trump o scrisoare din partea primei doamne a Ucrainei către Melania Trump.

„Soția mea, prima doamnă a Ucrainei, i-a dat scrisoarea. Nu este pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră”, a spus el, stârnind râsete în sală.

Întrebat dacă este pregătit să accepte „redesenarea hărților” (cedarea teritoriului către Rusia), Zelenski a subliniat atacurile continue ale Rusiei înaintea negocierilor de astăzi și a insistat asupra necesității de a opri războiul, de a opri Rusia, prin mijloace diplomatice.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Donald Trump a declarat că vor exista garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul american, vorbind la Casa Albă, a spus: „Va fi mult, va fi mult ajutor când vine vorba de securitate. Va fi mult ajutor. Va fi bine”.

„Ei (europenii – n.r.) sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo, dar îi vom ajuta și noi. Vom fi implicați atunci când va fi cazul”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa are nevoie de „tot”, atunci când a fost întrebat de un reporter ce garanții de securitate are nevoie pentru a încheia un acord.

El a spus că Ucraina are nevoie mai întâi de o armată puternică, care include arme, oameni, antrenament și informații.

El a adăugat că toate acestea vor depinde de „țări mari”, cum ar fi SUA și alți aliați.

Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă

Președintele ucrainean a fost întâmpinat de Donald Trump.

Liderii s-au oprit pentru scurt timp pentru fotografii de presă înainte de a intra rapid în clădire. Remarcabil, Zelenski a apărut într-un costum formal, eliminând astfel un punct anterior de controversă.

Întalnirea dintre cei doi lideri a început.

Zelenski se pregătește pentru discuții cruciale la Casa Albă cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat să sosească în scurt timp la Casa Albă, unde va fi întâmpinat de Donald Trump. Vizita marchează probabil cea mai importantă rundă de întâlniri diplomatice pentru el din ultimii trei ani.

Potrivit programului oficial (orele sunt după fusul orar estic al SUA, cu o ușoară întârziere):

13:10 (20:10 – Ora României) – declarații de presă în Biroul Oval cu Trump și Zelenski înaintea întâlnirii bilaterale

14:30 (21:30 – Ora României) – fotografie comună cu Trump și liderii europeni

15:00 (22:00 – Ora României) – Trump, Zelenski și liderii europeni se întâlnesc împreună în Sala de Est

Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă

Sirenele de raid aerian au sunat la Kiev în timp ce liderii europeni se întâlnesc, alături de Volodimir Zelenski, la Casa Albă cu Donald Trump pentru a discuta pacea în Ucraina.

Sirenele de raid aerian au pornit luni seara la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă pentru a discuta cu președintele SUA, Donald Trump, despre obținerea păcii în Ucraina.

Sirenele de raid aerian au pornit în capitala Ucrainei, potrivit Sky News. În ultimele zile, orașul nu a fost vizat de atacurile rușilor deoarece președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu liderul SUA, Donald Trump.

Zelenski cere presiune comună asupra Rusiei înainte de discuțiile de la Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat necesitatea ca aliații să exercite o „presiune comună” asupra Rusiei pentru a încheia războiul și a „opri uciderile”, în timp ce se pregătea pentru discuțiile de la Casa Albă, scrie The Guardian.

Într-o postare pe social media, publicată cu puțin timp înainte de întâlnire, Zelenski a subliniat importanța coordonării pozițiilor cu partenerii internaționali pentru a-și consolida poziția împotriva Moscovei.

„Obiectivul nostru principal este o pace fiabilă și durabilă pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Și este important ca dinamica tuturor întâlnirilor noastre să conducă exact la acest rezultat. Înțelegem că nu trebuie să ne așteptăm ca Putin să renunțe voluntar la agresiune și la noile încercări de cucerire. De aceea, presiunea trebuie să funcționeze și trebuie să fie o presiune comună – din partea Statelor Unite și a Europei, și din partea tuturor celor din lume care respectă dreptul la viață și ordinea internațională.

Trebuie să oprim uciderile, și le mulțumesc partenerilor noștri care lucrează pentru acest scop și, în cele din urmă, pentru o pace fiabilă și demnă. Împreună cu liderii din Franța, Finlanda, Regatul Unit, Italia, Comisia Europeană și Secretarul General NATO, ne-am coordonat pozițiile înainte de întâlnirea cu președintele Trump. Ucraina este pregătită pentru o adevărată încetare a focului și pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate. Avem nevoie de pace.”

Liderii europeni sunt primiți la Casa Albă

Cei doi vor discuta mai întâi față în față, apoi discuțiile se vor extinde cu participarea liderilor europeni. Surse diplomatice afirmă că europenii au fost informați să fie pregătiți pentru un eventual summit trilateral Trump-Putin-Zelenski spre finalul săptămânii.

Primii lideri europeni care au ajuns la Casa Albă sunt Mark Rutte, secretarul general al NATO și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Sir Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii s-a alăturat celor doi la Casa Albă.

A sosit și prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Următorul lider care a ajuns la Casa Albă este președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Și cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat liderilor europeni prezenți la Washington.

Cel din urmă sosit la Casa Albă este președintele francez, Emmanuel Macron.

Liderii europeni vor participa la discuțiile de la Casa Albă după întâlnirea cu Zelenski

Se așteaptă ca liderii europeni să ajungă la Casa Albă în curând, scrie The Guardian.

Potrivit programului oficial, președintele Trump se va întâlni mai întâi cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, peste aproximativ o oră. Liderii europeni sunt așteptați să se alăture discuțiilor ulterior.

La ora 20:00 (ora României), Trump îl întâmpină pe Volodimir Zelenski, iar la 20:15 vor avea întrevederea publică în Biroul Oval.

Programul public prezentat presei americane indică faptul că, la ora 21:15, Trump îi va întâmpina pe liderii europeni în State Dining Room, iar la ora 21:30 este programată o fotografie de familie cu toți liderii.

De la ora 22:00 începe întâlnirea între Trump și liderii europeni, alături de Zelenski, în East Room.

Volodimir Zelenski se întâlnește cu trimisul special al SUA înaintea întrevederii cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu trimisul special al lui Donald Trump, Keith Kellogg, înainte de întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite la Washington, luni, 18 august.

Un nou mesaj de la Trump: am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina

Președintele american Donald Trump a trimis un nou mesaj înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina, a explicat Trump.

Mesajul a fost trimis luni tot pe rețeaua de socializare Truth Social. Donald Trump i-a criticat pe cei care pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a rezolva criza ucraineană.

„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu dezastrul Rusia/Ucraina, care este războiul somnorosului Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să facă actualul dezastru R/U mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – întotdeauna o fac!!!”, a transmis Donald Trump.

Mesajul lui Trump înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni: O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele

Donald Trump a anunțat o zi importantă la Casa Albă, unde urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, inclusiv oficiali ai UE și NATO.

Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj înainte de întâlnirile importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Diplomații europeni, pregătiți pentru o posibilă întâlnire între Trump, Zelenski și Putin

Statele Unite au cerut partenerilor europeni să fie gata pentru o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc săptămâna aceasta în Europa, dacă nu intervin schimbări de ultim moment.

Diplomații europeni au fost avertizați să se pregătească pentru o întâlnire istorică între fostul președinte american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, potrivit unor surse citate de Sky News.

Întâlnirea ar putea avea loc în Europa la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de rezultatul discuțiilor de astăzi.

Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: Toată lumea vrea să se încheie

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni. În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC.

Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington DC la ora 10:10 EST (17:10 ora României), potrivit Downing Street.

Într-un videoclip postat pe X din avion, Starmer afirmă că „toată lumea vrea ca acest lucru să se încheie, nu în ultimul rând ucrainenii”.

Zelenski: Putin compromite eforturile diplomatice în urma atacului asupra regiunii Zaporojie

Trei oameni au fost uciși și alți 23 răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov, potrivit The Kyiv Independent.

Atacul a lovit o unitate industrială, distrugând clădiri și afectând zone rezidențiale din apropiere, potrivit Procuraturii Regionale.

„Putin va ucide demonstrativ pentru a continua să pună presiune pe Ucraina și pe Europa și pentru a compromite eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

Rusia vrea capitularea Ucrainei, nu pacea, spune Macron, înaintea discuțiilor cu Trump

Emmanuel Macron a declarat, duminică, după o reuniune a Coaliției de Voință, că Rusia propune, prin planurile sale de pace, capitularea Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

„Nu cred că Putin vrea pace”, le-a spus Macron jurnaliștilor după ce a co-prezidat întâlnirea alături de premierul britanic Keir Starmer. „Cred că el vrea capitularea Ucrainei.”

Macron urmează să se întâlnească, luni, cu președintele american Donald Trump, împreună cu președintele Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, după ce discuțiile dintre Trump și Putin din Alaska nu au dus la niciun progres.

Trump, presiune pe Zelenski: Poate pune capăt războiului „aproape imediat”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte de întâlnirea de luni: „Poate pune capăt războiului aproape imediat”.

Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea războiului. Zelenski va fi însoțit de câțiva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump

Într-un context diplomatic de maximă tensiune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Casa Albă pentru o întâlnire crucială cu Donald Trump, scrie The Guardian. Miza discuțiilor este identificarea unei soluții pentru încetarea războiului, însă viziunile celor două părți par fundamental opuse, creând o divergență majoră între Statele Unite și aliații săi europeni.