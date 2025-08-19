Securitatea Ucrainei, amenințată în perioada următoare. Macron: „Urmează 15 zile critice pentru Ucraina”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că următoarele două săptămâni sunt „critice” pentru stabilirea garanțiilor de securitate ale Ucrainei după negocierile de pace de luni, scrie Politico.

„Trebuie depusă toată munca în prealabil privind garanțiile de securitate. Următoarele 15 zile sunt absolut critice pentru noi, pentru a finaliza colaborarea cu americanii și a da substanță acestor garanții de securitate”, a spus Macron la televiziunea franceză LCI, într-un interviu acordat la Washington, difuzat marți.

Președintele Franței a luat parte, alături de alți lideri europeni, la discuțiile de la Casa Albă de luni, la care s-a alăturat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc imediat după reuniunea de la Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

În declarațiile oferite presei franceze și americane, Emmanuel Macron a felicitat poziția lui Trump de la acest moment, care a afirmat că Statele Unite vor oferi Ucrainei o „garanție de securitate foarte bună”.

„Marea schimbare din ultimele zile este că a recunoscut necesitatea de a garanta securitatea Ucrainei”, a spus Macron pentru Paris Match.

Deși forma exactă a acestei garanții nu este stabilită, Emmanuel Macron a explicat pentru LCI că „britanicii, francezii, germanii, turcii și alții sunt pregătiți să desfășoare operațiuni, nu pe linia frontului, nu provocator, ci operațiuni de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat”.

Marți, Președintele Franței și premierul britanic Keir Starmer vor conduce o videoconferință a Coaliției celor Dispuși.

Scopul întâlnirii este, conform biroului președintelui francez, „pentru a continua întâlnirea de ieri de la Washington și a continua lucrările începute în problema garanției de securitate”.

Totodată, el a făcut aluzie la neîncrederea care există acum în Kremlin. El a descris Rusia ca fiind o „forță destabilizatoare” și „un prădător, un căpcăun la ușa noastră”.

„Vrem să ne asigurăm că această pace, și deci acest acord, va fi ceva ce le va permite ucrainenilor să-și recupereze țara și să trăiască în pace, pentru a fi siguri că a doua zi după acest acord de pace vor avea suficientă putere de descurajare pentru a nu fi atacați din nou și pentru a fi siguri pentru europeni că vor trăi în pace și securitate”, a declarat Macron pentru NBC News.

De asemenea, președintele a precizat că în funcție de răspunsul lui Putin privind disponibilitatea de a lua parte la reuniunea trilaterală alături de Trump și Zelenski, asta ar ajuta la „clarificarea ambiguităților” și ar arăta dacă liderul rus dorește cu adevărat să ajungă la pace.