Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă: Vladimir Putin este un prădător, un căpcăun la ușa noastră

Președintele rus Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la ușa noastră” care „trebuie să mănânce încontinuu” pentru „propria supraviețuire”, a avertizat Emmanuel Macron marți, cerându-le europenilor „să nu fie naivi” în privința Rusiei, care va fi „o forță destabilizatoare de durată”, potrivit Le Figaro.

„Din 2007-2008, președintele Putin și-a respectat rareori angajamentele. A fost constant o forță destabilizatoare. Și a căutat să regândească frontierele pentru a-și extinde puterea”, a subliniat președintele francez într-un interviu la LCI.

Președintele francez consideră că „Rusia a devenit permanent o forță destabilizatoare și o potențială amenințare pentru mulți dintre noi”. „O țară care investește 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la o stare de pace și la un sistem democratic deschis”, a avertizat Macron.

Macron: Rusia este o amenințare pentru europeni

„Așadar, chiar și pentru propria supraviețuire, trebuie să continue să mănânce. Asta e tot. Și deci este un prădător, este un căpcăun la porțile noastre. Nu spun că Franța va fi atacată mâine, dar este o amenințare pentru europeni (…) Nu trebuie să fim naivi”, a insistat șeful statului francez.

Interviul a fost realizat în urma întâlnirii de la Washington dintre Donald Trump și mai mulți lideri europeni, unde a fost anunțată o negociere între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Într-un alt interviu acordat canalului american NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns faptul că nu împărtășește optimismul lui Donald Trump cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord de pace. „Când privesc situația și faptele, nu-l văd pe președintele Putin dorind pace acum, dar poate sunt prea pesimist”, a spus Emmanuel Macron.