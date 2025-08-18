Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă

Sirenele de raid aerian au pornit luni seara la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă pentru a discuta cu președintele SUA, Donald Trump, despre obținerea păcii în Ucraina.

Sirenele de raid aerian au pornit în capitala Ucrainei, potrivit Sky News. În ultimele zile, orașul nu a fost vizat de atacurile rușilor deoarece președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu liderul SUA, Donald Trump.

Experții internaționali spun că posibilul atac de luni ar arăta intenția rușilor de a prelungi războiul.

Președintele american Donald Trump îl primește luni, la Casa Albă, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Apoi, Trump se va întâlni tot la Casa Albă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.