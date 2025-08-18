Volodimir Zelenski: În timp de război, nu se pot organiza alegeri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că alegerile prezidențiale din Ucraina vor fi organizate după încheierea războiului cu Rusia. În timp de război, nu se pot organiza alegeri, a răspuns Zelenski întrebării unui jurnalist american. Liderul ucrainean face o vizită la Casa Albă.

Volodimir Zelenski susține organizarea de alegeri în Ucraina dacă războiul cu Rusia se va încheia.

„În timp de război, nu se pot organiza alegeri. Trebuie să colaborăm cu parlamentul”, a declarat președintele ucrainean luni, la Casa Albă, potrivit Le Figaro.

Alegerile din Ucraina sunt suspendate din cauza legii marțiale.

Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă luni, la ora locală 13.00, pentru a discuta despre condițiile în care se poate încheia războiul din Ucraina.