Simona Bucura Oprescu, aleasă în conducerea PES Women la Conferința Anuală de la Amsterdam

Simona Bucura Oprescu a anunțat joi că a fost aleasă în noua echipă de conducere a PES Women, la Conferința Anuală organizată la Amsterdam, subliniind că își asumă misiunea de a aduce „vocea femeilor din România în dialogul european”.

„Sunt recunoscătoare pentru încrederea și susținerea colegelor din România și din întreaga Europă. Angajamentul meu este simplu, dar ferm: să aduc vocea femeilor din România în dialogul european și să contribui, cu energie, expertiză și pasiune, la misiunea PES Women”, a transmis deputata PSD.

Ea a felicitat-o pe Zita Gurmai, realesă în funcția de președintă a organizației europene, și le-a mulțumit colegilor din România pentru sprijin, menționându-i pe eurodeputatul Victor Negrescu, Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna și membru al Comitetului European al Regiunilor, și Maria Lazăr, secretar general al Organizației Femeilor Social-Democrate.

În discursul susținut în cadrul conferinței, Simona Bucura Oprescu a evidențiat importanța reprezentării femeilor în structurile de decizie, sprijinirea celor aflate în situații vulnerabile și promovarea antreprenoriatului feminin, în special în domeniile verde și digital.

„Atunci când femeile se ridică, întreaga societate se ridică odată cu ele. Susținerea femeilor nu este doar o chestiune de echitate sau de justiție. Este o strategie pentru construirea unei Europe mai reziliente, mai inovatoare și mai umane”, a declarat ea.