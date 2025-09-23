Locuitorii din Amsterdam dau în judecată consiliul local pentru turismul excesiv

Limita a fost introdusă în 2020 după o petiție semnată de 30.000 de locuitori, dar a fost depășită în ultimii trei ani, potrivit dutchnews.nl.

Pentru 2025 se estimează aproape 24 de milioane de nopți de cazare, cu mult peste pragul stabilit.

Consiliul local a luat deja măsuri precum reducerea opțiunilor de închiriere pentru turiști, creșterea taxei turistice, o campanie de descurajare a turiștilor low-cost în căutare de droguri și petreceri, și înghețarea acordării de noi licențe pentru hoteluri.

Locuitorii consideră că măsurile sunt insuficiente și cer interzicerea accesului turiștilor în cafenele, așa cum se întâmplă deja în restul Olandei, și creșterea în continuare a taxei turistice.