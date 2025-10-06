Sindicaliştii din Guvern cer demisia lui Mihai Jurca: „A transformat curtea Palatului în garaj privat”

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia sau demiterea imediată a lui Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-ministrului, pe care îl acuză de abuz de putere, minciună şi comportament neadecvat faţă de angajaţi.

Potrivit unui comunicat transmis de SAALG, Mihai Jurca „a început cu o minciună”, susţinând că locuinţa primită de la stat ar fi fost una „modestă, cu două camere”, când în realitate este vorba despre un apartament cu patru camere, amplasat într-o vilă de lux din Bucureşti.

„Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, afirmă sindicaliştii.

Aceştia mai susţin că Jurca ar fi cerut „liste negre” cu angajaţii care au participat la protestele spontane din Guvern, într-o tentativă de intimidare: „Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a-i pedepsi.”

Sindicatul îl mai acuză pe şeful Cancelariei că a încălcat dreptul constituţional la muncă al subordonaţilor, blocând transferurile şi ameninţând cu desfiinţarea unor structuri.

„Cine nu i se supune trebuie să plece în privat, după deviza primită de la şeful său politic: ”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii SAALG mai afirmă că Jurca este „campion la fentat legislaţia, nu la reformă”, acuzându-l că ar fi creat „showroom-uri pick-up” prin artificii administrative, deşi instituţia pe care o conduce „nu are atribuţii de transport marfă”.

„Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizaţie pe patru roţi”, potrivit comunicatului.

În final, sindicaliştii îl descriu pe Mihai Jurca drept „un Don Quijote birocratic” care „se bate cu morile de vânt ale propriei incompetenţe” şi cer premierului demiterea sa imediată, dacă acesta nu îşi dă demisia.

„Solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudenţă şi, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acţioneze cu fermitate şi să îl demită pe şeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilităţii, a probităţii morale şi a profesionalismului. România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluţii ca să ocolească legea”, se arată în finalul comunicatului Sindicatului Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului.