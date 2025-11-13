Sindicaliștii din Parlament îi cer lui Bolojan politici economice coerente în loc de austeritate

Sindicatul Funcționarilor Publici din Senatul României, Sindicatul Personalului Contractual din Senatul României, Sindicatul Șoferilor din Senatul României și Sindicatul Salariaților din Camera Deputaților i-au transmis premierului Ilie Bolojan că măsurile recente de ajustare fiscale sunt „dureroase pentru oameni” și „irelevante pentru buget”.

„În contextul recentelor măsuri de ajustare fiscală – creșterea TVA-ului, reducerea unor drepturi salariale și tăieri de personal – devine tot mai evident că aceste decizii nu au produs efectele scontate asupra echilibrării bugetului de stat, ci, dimpotrivă, au accentuat scăderea puterii de cumpărare a populației. Potrivit ultimelor raportări economice, marile companii semnalează o scădere semnificativă a vânzărilor, un indicator clar al diminuării consumului intern și al tensiunilor crescânde din economie. Cifrele vorbesc singure: Din totalul de 89,8 miliarde lei cheltuieli de personal, măsurile de reducere a drepturilor salariale aplicate în 2025 aduc economii de doar aproximativ 1,3 miliarde lei. Cu alte cuvinte, mai puțin de o jumătate de procent din cheltuielile totale de personal — o economie nesemnificativă pentru buget, dar profund resimțită de oameni”, spun sindicaliștii.

În acest context, o categorie puternic afectată o reprezintă angajații din Parlamentul României.

„Deși lucrează într-una dintre cele mai importante instituții ale statului – organul legislativ al țării, garant al echilibrului democratic – acești oameni se confruntă cu o salarizare sub media din sistemul bugetar, în pofida complexității și responsabilității activității desfășurate. După valurile de disponibilizări inițiate în perioada mandatului lui Ilie Bolojan, resursele umane au fost considerabil reduse, iar sarcinile de serviciu au crescut, generând frustrare și demotivare. Creșterile constante ale prețurilor la utilități, alimente și servicii, coroborate cu diminuarea veniturilor, au dus la o scădere vizibilă a nivelului de trai, afectând moralul și performanța angajaților unei instituții esențiale pentru funcționarea democrației”, mai spun sinsicaliștii

Aceștia îi transmit lui Bolojan că adevăratele măsuri economice de substanță, care ar putea contribui la stabilitatea bugetară și relansarea economică, sunt altele: combaterea eficientă a marilor rețele de evaziune fiscală; sprijinirea microîntreprinderilor și IMM-urilor; revizuirea scutirilor și privilegiilor fiscale nejustificate; digitalizarea completă a administrației fiscale (ANAF); reformarea sistemului de achiziții publice, pentru eliminarea risipei și creșterea transparenței.

„Este momentul ca Guvernul să înlocuiască măsurile contabile de moment cu politici economice coerente, care să genereze creștere reală, nu austeritate fără rezultat. Reducerea veniturilor celor care muncesc nu este o soluție, ci un pas înapoi pentru întreaga societate. Un efect insignifiant pentru bugetul de stat, dar devastator pentru oamenii care trăiesc din aceste venituri. Problemele bugetare nu se rezolvă prin sacrificarea celor mai vulnerabili, ci prin curajul de a reforma cu adevărat – de sus în jos – acolo unde risipa și ineficiența chiar contează”, mai arată sindicatele.