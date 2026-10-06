Sorin Grindeanu, despre relația cu Nicușor Dan: A fost vreodată vreuna caldă? Nu a fost niciodată candidatul PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier nu a răcit relația dintre liderul partidului și președinte.

Între el și președintele României nu a existat niciodată o relație apropiată, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă desemnarea lui Luca Niculescu a răcit relația dintre el și Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns ironic că nu vede cum s-ar fi putut întâmpla acest lucru.

„Dar, a fost vreodată vreuna caldă? Nicușor Dan nu a fost niciodată candidatul Partidului-Social Democrat. Niciodată. Vă rog să verificați. De fiecare dată, că a fost vorba de Primăria Generală, că a fost vorba, să spunem, anul trecut la prezidențiale în mai, am avut alt candidat comun cu cei de la PNL, noi suntem de stânga, Nicușor Dan a fost mai mult spre zona de dreapta”, a spus Grindeanu.

Acesta a precizat că Nicușor Dan nu a fost candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și nici în alegerile prezidențiale.

Când i s-a adus la cunoștință că au existat momente în care atât acesta, cât și alți lideri PSD l-au lăudat pe Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a spus că, în același timp, sunt și „momente în care îl critic”.

„Cum sunt momente în care îl critic, cum e acum”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Declarațiile acestuia vin după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, aceasta fiind a patra încercare de formare a unui Guvern în contextul crizei politice care durează de cinci luni.

După nominalizare, liderul PSD a criticat decizia președintelui, spunând că aceasta nu ține cont de configurația Parlamentului și de faptul că PSD este partidul cu cele mai multe mandate.

După ședința partidului de astăzi, Grindeanu a spus că a primit un mandat larg pentru discuțiile cu Luca Niculescu. El a precizat că prima etapă va fi ascultarea viziunii premierului desemnat.

„În acest sens, le-am cerut colegilor mei, astăzi, un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri, după desemnare, că Partidul Social-Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. În urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai.”, a spus Grindeanu.