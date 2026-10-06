Grindeanu: PSD este „extrem de dezamăgit” de decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu

Întrebat cum arată în prezent relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a respins scenariile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere între șeful statului și social-democrați.

„Acum, în toată această perioadă de un an și 3-4 luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetența și anumite rezultate dezastroase. Au existat scenarii de înțelegere, de deal-uri între PSD și Nicușor Dan”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: PSD este „extrem de dezamăgit” de decizia lui Nicușor Dan

Liderul PSD a spus că partidul său se aștepta să primească șansa de a forma Guvernul.

„Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii, dar noi ne-am fi așteptat ca după patru premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă să ni se dea acest mandat”, a afirmat președintele PSD.

Liderul PSD spune că a cerut mandatul de prim-ministru la Cotroceni

Grindeanu a precizat că a solicitat funcția de premier în cadrul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni.

„În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele, a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu”, a spus acesta.

Grindeanu a subliniat că desemnarea lui Luca Niculescu arată că nu a existat vreo înțelegere între partid și președintele României.

„Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Au existat aceste scenarii doar în mintea bolnavă a unora, care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip”, a adăugat Sorin Grindeanu.