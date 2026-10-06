Grindeanu, ironic cu taxele lui Bolojan: Mai avem 230 de veterani de război. În mintea lui, am refăcut deficitul

Sorin Grindeanu a susținut, de asemenea, reformarea administrației locale, reducerea numărului de UAT-uri și reluarea unor scheme de ajutor de stat țintite.

Întrebat care ar trebui să fie principalele măsuri economice ale PSD într-un viitor program de guvernare, astfel încât România să reducă deficitul, dar să relanseze și economia, Grindeanu a spus că reducerea costurilor statului trebuie să continue, însă prin măsuri diferite de cele adoptate până acum.

„Evident că susțin reducerile (care au fost un fel de obsesie a lui Bolojan), dar nu așa”

„În acest moment, evident că sunt puncte care duc spre o reducere a ceea ce înseamnă costurile statului, care a fost un fel de obsesie a lui Ilie Borojan în această perioadă. Noi susținem treaba aceasta și am să vă dau un exemplu: administrația locală.

Evident, există nevoia unei reforme în administrația locală, dar nu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vorbim de cu totul altceva, reducerea numărului de UAT-uri, chestiuni de acest tip. Sunt lucruri pe care pot să le optimizez, sunt altele care au nevoie de resurse suplimentare, ca să-și desfășoare activitatea mai bine”.

O altă direcție indicată de liderul PSD este reluarea schemelor de ajutor de stat, însă cu o selecție mai strictă a domeniilor sprijinite.

„Cred că zona de încurajare a schemelor de ajutor de stat e o treabă pe care noi am abandonat-o ușor, dar care de fiecare dată a adus la creștere economică. Sigur, țintită pe domenii foarte bine alese, domenii care ne-au adus și în trecut venituri în plus”, a afirmat el.

Energia, prioritatea numărul unu

Grindeanu a spus că, în opinia sa, viitorul guvern ar trebui să pună pe primul loc măsurile care pot reduce prețul energiei.

„Aș aduce o discuție, cred că prioritatea numărul unu pe care trebuie să o aibă viitorul guvern. Și anume, măsurile legate de energie. România trebuie să facă eforturi la maxim, astfel încât să avem energie cât mai ieftină. Dacă ai energie ieftină, ești competitiv”, a declarat președintele PSD.

El a susținut că un preț mai mic al energiei ar avea efecte atât asupra competitivității economiei, cât și asupra nivelului de trai.

„Dacă ai o viață mai bună, până la urmă, costurile zilnice sunt, chiar și pentru persoanele fizice, mai reduse. (…) Pe competitivitate, în ultimul an și ceva, am scăzut vreo 15 locuri. Una din cauze este prețul energiei”, a spus Grindeanu.

„Avem resurse energetice, dar avem cele mai mari prețuri la energie”

Liderul PSD a remarcat, în acest context, situația pe care o consideră paradoxală pentru România: „Faptul că suntem totuși o țară care nu e lipsită de resurse energetice, dar în același timp avem poate unul din cele mai mari prețuri legate de prețuri la energie, e un soi de paradox. Acest lucru trebuie să fie îndreptat”.

Grindeanu a adăugat că reducerea costurilor cu energia nu va fi simplă, dar ar putea contribui la revenirea economiei pe un traseu de creștere a competitivității.

„În acel moment, eu cred că deja ne înscriem pe o traiectorie bună. Pe o traiectorie care readuce România într-o zonă de competitivitate economică”, a afirmat el.

Alte măsuri economice, în viziunea PSD

PSD susține revenirea TVA la 19%, eliminarea CASS pentru anumite categorii, inclusiv veterani de război și alte persoane vulnerabile. Potrivit lui Grindeanu, partidul consideră că unele dintre măsurile fiscale adoptate anul trecut au fost „excesive”.

„Noi am susținut că anul trecut, anumite măsuri luate (…) de către guvernul Bolojan, din care și noi făceam parte, unele dintre ele au fost excesive”, a declarat el.

„Am susținut că atunci când pui CASS-ul pentru mame, când faci taxe în plus pentru veterani de război, pentru deținuți politici, pentru persoanele vulnerabile în general, astea sunt lucruri care sunt excesive. Și evident că susținem eliminarea lor”, a continuat liderul PSD.

Ironii la adresa lui Bolojan, despre taxarea veteranilor de război

Grindeanu a pus sub semnul întrebării și eficiența bugetară a taxării veteranilor de război, mai ales că numărul acestora e foarte redus.

„Nu știu dacă e corect numărul pe care îl am acum, dar văzusem în urmă cu vreo două săptămâni (…) că mai sunt vreo 230 în România. Sigur, în modul ăsta, în mintea lui Bolojan, am refăcut deficitul”, a spus, ironic, Grindeanu.