Victor Ponta, după desemnarea lui Luca Niculescu: Logic era să-l pună pe Grindeanu

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul. Victor Ponta a fost întrebat de ce șeful statului nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu.

„Nu știu. Și chiar nu înțeleg. Logic era, mai ales că a zis cu Siegfried Mureșan, a zis că are mai multe voturi, mă rog, unite, PNL, USR și așa. Logic era să-l pună pe Grindeanu. Grindeanu, dacă nu e în stare, următorul trebuie să fie Simion”, a declarat Victor Ponta.

„Și dacă ai încercat cu toți, ai încercat și cu Grindeanu, și cu Simion, și cu PNL, atunci categoric zici să mergem la alegeri. Poate decide poporul altfel. Totuși sunt patru desemnați, nu? Nici Siegfried săracul n-are nicio treabă cu alegerile din România. N-a participat la alegeri în România, nu? Luca, cu atât mai puțin”, a adăugat fostul premier al României.

Ponta, despre Luca Niculescu: E mult mai capabil decât toți ceilalți de până acum

Întrebat care ar putea fi logica din spatele desemnării lui Luca Niculescu, Victor Ponta a afirmat că Nicușor Dan ar prefera o persoană alături de care să se simtă confortabil.

„Îl studiez pe domnul președinte Nicușor Dan, așa cum l-am studiat și pe domnul Klaus Iohannis și pe domnul Băsescu. Recunosc, sunt singurul, să zic, în viață, care i-a întâlnit pe toți trei destul de des. Și da, în mentalitatea, modul de gândire al domnului Nicușor Dan, trebuie să fie o persoană cu care să se simtă el confortabil”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta a avut și cuvinte de apreciere la adresa lui Luca Niculescu, despre care a spus că este „mult mai capabil decât toți ceilalți de până acum” și „un om așezat, decent”, dar a susținut că acesta nu vine din lumea politicii și nu are experiență în probleme precum salariile, pensiile, infrastructura sau sistemul de sănătate.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat luni pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.